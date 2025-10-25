Escursioni inclusive e senza barriere grazie al Soccorso Alpino e al Cai di Arenzano e Varazze

Arenzano-Varazze. Il Soccorso alpino e Speleologico Liguria, il Cai di Arenzano e di Varazze insieme per abbattere le barriere, che spesso non sono facili da superare nell’entroterra.

Così oggi anche Giada e Gianni hanno potuto percorrere un itinerario insieme ad altri escursionisti da Pian del Curlo al Passo della Gava, sulle alture di Arenzano.

Giada e Gianni hanno partecipato grazie a due Joëlette, sedie a rotelle dedicate al tempo libero. Una è stata messa a disposizione dal Soccorso Alpino Liguria, l’altra dal Cai GR Liguria. Questa collaborazione sembra essere solo all’inizio. Il Cai di Arenzano sta lavorando, infatti, per migliorare il fondo di un sentiero che porta al rifugio Argentea dal passo del Faiallo.

La speranza è di riuscirci quanto prima coinvolgendo anche più realtà possibili. La prossima primavara, a lavori ultimati, vedrà di nuovo in campo anche le Joëlette, all’insegna del turismo outdoor nell’entroterra davvero per tutti.