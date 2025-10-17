Entella-Sampdoria è anche un derby del calcio savonese: Parodi e Debenedetti sfidano Malagrida

Chiavari. Ci sarà anche un po’ di calcio savonese nel primo derby regionale tra Virtus Entella e Sampdoria. Due biacocelesti e un blucerchiato, infatti, hanno un forte legame con la provincia di Savona e questa si affronteranno in occasione dello storico appuntamento.

Nell’Entella ci sono Luca Parodi e Alessandro Debenedetti.

Il primo, nato a Savona, ha mosso i suoi primi passi nell’Albisola prima di passare al settore giovanile del Savona e ad una lunga carriera tra i professionisti che lo ha portato a Chiavari, dove si trova dalla stagione 2022-2023.

Il secondo, nato a Pietra Ligure invece, ha avuto un percorso giovanile proprio nella Sampdoria ma è al Finale la sua tappa cruciale di crescita: da centrocampista ad attaccante, poi il volo nella Primavera del Genoa e al Mantova in un biennio importante tra Serie C e Serie B. Quest’estate il suo trasferimento in prestito alla formazione di Chiappella dopo il ritiro del Genoa a Moena.

Lato Samp c’è il ritorno tra i convocati di Lorenzo Malagrida, ripresosi dall’infortunio che lo ha tenuto fuori nella fase pre stagionale. Anche lui nato a Pietra, parte nel Finale ma è nel Vado che poi si fa notare dai blucerchiati con i quali poi rimarrà fino al prestito al Rimini nell’annata 2024/2025, per poi tornare a disposizione di Donati in queste settimane.

Appuntamento alle 20:30 al “Sannazzari”: clicca qui per la preview della partita.