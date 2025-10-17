  • News24
Serata storica

Entella-Sampdoria è anche un derby del calcio savonese: Parodi e Debenedetti sfidano Malagrida

All'inedito scontro tra biancocelesti e blucerchiati di questa sera parteciperanno tre calciatori cresciuti nel calcio della provincia di Savona

Generico ottobre 2025

Chiavari. Ci sarà anche un po’ di calcio savonese nel primo derby regionale tra Virtus Entella e Sampdoria. Due biacocelesti e un blucerchiato, infatti, hanno un forte legame con la provincia di Savona e questa si affronteranno in occasione dello storico appuntamento.

Nell’Entella ci sono Luca Parodi e Alessandro Debenedetti.

Il primo, nato a Savona, ha mosso i suoi primi passi nell’Albisola prima di passare al settore giovanile del Savona e ad una lunga carriera tra i professionisti che lo ha portato a Chiavari, dove si trova dalla stagione 2022-2023.

Il secondo, nato a Pietra Ligure invece, ha avuto un percorso giovanile proprio nella Sampdoria ma è al Finale la sua tappa cruciale di crescita: da centrocampista ad attaccante, poi il volo nella Primavera del Genoa e al Mantova in un biennio importante tra Serie C e Serie B. Quest’estate il suo trasferimento in prestito alla formazione di Chiappella dopo il ritiro del Genoa a Moena.

Lato Samp c’è il ritorno tra i convocati di Lorenzo Malagrida, ripresosi dall’infortunio che lo ha tenuto fuori nella fase pre stagionale. Anche lui nato a Pietra, parte nel Finale ma è nel Vado che poi si fa notare dai blucerchiati con i quali poi rimarrà fino al prestito al Rimini nell’annata 2024/2025, per poi tornare a disposizione di Donati in queste settimane.

Appuntamento alle 20:30 al “Sannazzari”: clicca qui per la preview della partita.

