Energia: dalla Regione 10 milioni di euro a sostegno delle imprese che investono in rinnovabili

Liguria. Sarà attivo dal 17 al 29 novembre il nuovo bando regionale dedicato alle rinnovabili. È quanto approvato da Regione Liguria nell’ambito della programmazione PR Fesr 2021-2027 (azione 2.2.1). Una misura da 10 milioni che consentirà alle imprese liguri di richiedere agevolazioni per investimenti non inferiori ai 20 mila euro in caso di microimpresa, di almeno 60 mila in caso di PMI e compresi tra i 100 mila euro e il milione e mezzo per le grandi.

In particolare, le micro, piccole e medie imprese potranno richiedere un sostegno pubblico, che combina il finanziamento agevolato al contributo a fondo perduto, a copertura massima dell’88% dell’investimento effettuato. Mentre, in caso di grande impresa, sarà possibile richiedere fino all’80% dell’investimento esclusivamente a finanziamento agevolato (tasso dell’1,5%). Rientrano tra gli investimenti ammissibili: la realizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile per la produzione di energia destinata all’autoconsumo (es: solare fotovoltaico, mini-eolico, mini-idroelettrico, solare termico, geotermico, biomassa), opere di sostituzione dei componenti originali dell’impianto energetico con altri nuovi e di riconfigurazione, sostituzione dell’impianto termico con pompe di calore collegate all’impianto a fonte energetica rinnovabile.

“Siamo impegnati da tempo nell’accompagnare, attraverso misure dedicate, imprese ed enti verso un utilizzo sempre più diffuso di energie rinnovabili. E la conferma arriva anche dal recente riconoscimento con cui Aceper, l’associazione dei consumatori e dei produttori di energie rinnovabili ha premiato la Liguria come regione più virtuosa a livello nazionale – sottolineano l’assessore regionale all’Energia Paolo Ripamonti e il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Con questa nuova misura, dopo una prima edizione che ci aveva visto accompagnare con 22,9 milioni di euro gli investimenti di 180 attività economiche, diamo seguito a questa strategia, allargando la possibilità anche alle grandi imprese. Un’opportunità non soltanto per ridurre i consumi in bolletta, ma per migliorare ulteriormente la produzione energetica”.

Le domande saranno presentabili su Filse, attraverso il sistema “Bandi On Line”, dalle 10 del 17 novembre fino al 23.59 del 29 novembre, salvo esaurimento fondi. La procedura sarà disponibile in modalità offline a partire dalle 14 del 3 novembre.