  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Risorse

Efficientamento energetico, bando regionale: 61 imprese liguri pronte a investire 14,4 milioni

L'assessore Ripamonti e il consigliere Piana: "Una risposta positiva, in linea con le precedenti edizioni, che consolida l'azione regionale"

Regione Liguria palazzo regione

Liguria. “Sessantuno imprese sono pronte a investire 14,4 milioni di euro in efficientamento energetico grazie a Regione Liguria”. A dirlo sono l’assessore regionale all’Energia Paolo Ripamonti e il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana.

La misura, rientrante nell’azione 2.1.2 del PR Fesr 2021-2027, disponeva di 14 milioni di euro di dotazione economica e prevedeva agevolazioni, concesse in parte a fondo perduto e in parte a finanziamento agevolato, per progetti di riqualificazione energetica di immobili, impianti e processi produttivi.

“Una risposta positiva, in linea con le precedenti edizioni, che consolida l’azione regionale. L’obiettivo è chiaro: ridurre i costi in bolletta e le emissioni, migliorando le prestazioni energetiche – aggiungono Ripamonti e Piana -. Proseguiremo su questa strada già dal prossimo futuro, con nuove opportunità per le imprese in ambito di rinnovabili con la misura che aprirà il 27 novembre”.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.