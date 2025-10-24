Efficientamento energetico, bando regionale: 61 imprese liguri pronte a investire 14,4 milioni

Liguria. “Sessantuno imprese sono pronte a investire 14,4 milioni di euro in efficientamento energetico grazie a Regione Liguria”. A dirlo sono l’assessore regionale all’Energia Paolo Ripamonti e il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana.

La misura, rientrante nell’azione 2.1.2 del PR Fesr 2021-2027, disponeva di 14 milioni di euro di dotazione economica e prevedeva agevolazioni, concesse in parte a fondo perduto e in parte a finanziamento agevolato, per progetti di riqualificazione energetica di immobili, impianti e processi produttivi.

“Una risposta positiva, in linea con le precedenti edizioni, che consolida l’azione regionale. L’obiettivo è chiaro: ridurre i costi in bolletta e le emissioni, migliorando le prestazioni energetiche – aggiungono Ripamonti e Piana -. Proseguiremo su questa strada già dal prossimo futuro, con nuove opportunità per le imprese in ambito di rinnovabili con la misura che aprirà il 27 novembre”.