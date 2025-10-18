  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Battaglia

Ecco il manifesto per la Sanità locale: “No alla riforma Bucci, solo risparmi e niente cure adeguate”

Le associazioni territoriali: "Altro che sanità ligure più vicina, più facile, più pronta... Disagi in vista e necessità di ricorrere ai privati"

ospedale cairo visita assessore regionale nicolò

Liguria. In questi giorni è in discussione il progetto di riforma della sanità ligure voluto dal presidente Bucci, con riferimento all’ipotesi di una unica Asl regionale che governi tutte le strutture e i servizi resi ai cittadini.

“La finalità sarebbe quella del risparmio economico e di una più efficiente gestione” si legge nel manifesto per la Sanità pubblica e locale che vede in prima linea alcune associazioni territoriali liguri, come Cittadinanzattiva, Sos Sanità Pubblica Liguria, Arci, Confederazione per la tutela dei diritti del malato e circolo culturale “Sandro Pertini”, riunite nello slogan: “Insieme per una sanità migliore”.

“La tecnica (soprattutto quella economica) continua a dominare lo scenario della politica che sembra quindi succube a ragioni che nulla hanno a che vedere con la centralità dell’essere umano, soprattutto quando bisognoso di cure sanitarie”.

“Nelle prime valutazioni del nuovo piano di riforma non si rintraccia alcun dato che possa garantire equità e giustizia nell’accesso alle cure. La dominante è il risparmio. Eppure dei possibili effetti negativi di tali accorpamenti, ne avevamo già avuto un assaggio con la deliberazione 124/2025 della Giunta regionale del marzo scorso. Con tale delibera sono state istituite le cosiddette aree vaste per l’erogazione di visite ed esami. Con la finalità – solo dichiarata – di miglior gestione delle liste di attesa sono state “accorpate” – testualmente dalla delibera – ASL 1 e ASL 2 per l’Area di Ponente, ASL 3, ASL 4 con Policlinico San Martino, Ospedale Evangelico e Ospedali Galliera per l’Area Metropolitana e ASL 5 Area di Levante; laddove non vi sia la possibilità di erogare la prestazione nell’area di riferimento per la mancanza della branca specialistica richiesta o per una sproporzione tra l’entità della domanda e il numero di professionisti abilitati ad erogarla, la risposta al cittadino trova copertura nell’area della ASL3 con Policlinico San Martino, Ospedale Evangelico e Ospedali Galliera” precisa ancora il manifesto.

“E’ così capitato che ad un cittadino di Bordighera (ASL 1) sia stata prenotata una prestazione a Cairo Montenotte (ASL 2), ad un servizio distante quindi 129 chilometri dalla città di Bordighera. Con la conseguenza della logica rinunzia e del necessario ricorso al privato”.

“Capiterà quindi che un cittadino spezzino possa essere “indirizzato” a Genova, tenendo conto che è già nota la sproporzione nel nostro territorio tra la domanda di prestazioni e il numero di professionisti abilitati all’erogazione (la media del personale nella nostra ASL è di 12 dipendenti ogni 1000 abitanti, quando la media regionale è di 16 dipendenti ogni 1000 abitanti) e che comunque non vi è garanzia di erogazione della prestazione richiesta a distanza di 100 chilometri”.

E ancora: “Ad esempio per un esame entro 60 giorni di colonscopia – notoriamente fondamentale per la prevenzione del cancro – in ASL 5 al 13.10.2025 non vi è offerta (quindi neppure prenotabile), mentre in ASL 3 i tempi minimi sono di 129 giorni. Altro che sanità ligure più vicina, più facile, più pronta come pomposamente annunciano, in questo periodo, i (costosi) cartelloni pubblicitari fatti affiggere dalla Regione!”

“Il nuovo progetto di riforma, così come la delibera sulle aree vaste, si manifesta quindi come mascherato meccanismo migliorativo, senza alcuna preventiva discussione pubblica e in contrasto con tutti gli studi scientifici sul tema. Quello che è ulteriormente grave, sempre in relazione a questo scellerato progetto di riforma che avrà pesanti ripercussioni sui cittadini, è che nessun dibattito pubblico sia stato ancora aperto da nessuna forza politica e che neppure la bozza di progetto, che ci risulta circolante, sia stato reso pubblico dalla Regione” conclude il manifesto.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.