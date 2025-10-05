Eccellenza, terzo pareggio consecutivo per il Pietra Ligure, contro il Campomorone è un 2-2 ricco di emozioni

PIETRA LIGURE 2 (26′ Malagrida, 79′ Dominici) vs CAMPOMORONE 2 (64′ Rezi, 84′ Fassone)

Un punto per parte, spettacolo per tutti. Si può riassumere così la bellissima sfida tra Pietra Ligure e Campomorone, terminata 2-2. Un pari amaro per i biancocelesti, passati due volte in vantaggio. La squadra di Moraglia però deve essere soddisfatta per aver frenato la capolista: insomma, c’è la consapevolezza di poter giocare un ruolo di prim’ordine in questa Eccellenza.

Nel primo tempo il Pietra è stato costretto a una partita di attenzione e ripartenze. E proprio così nasce il vantaggio a metà della prima frazione: pallone recuperato da Giglio, discesa di Rovere sulla sinistra, cross per Malagrida che calcia al volo e confeziona un gol bellissimo. Il Campomorone costruisce e controlla il possesso, ma non riesce mai a rendersi pericoloso.

Il pari degli ospiti arriva nella ripresa, con il tuffo di testa di Rezi che pareggia i conti. Ma la squadra di Moraglia rimane pienamente in partita e non rinuncia ad attaccare. Gli sforzi sono premiati e Dominici – il migliore in campo – segna al 79′ il gol del 2-1. Anche il Campomorone però non vuole uscire dal De Vincenzi a mani vuote. E infatti i biancoblù lasciano il timbro del 2-2 con una rete da cineteca di Fassone: tiro al volo di collo-esterno che si insacca. Il pari è meritato, ma è anche una grossa beffa per il Pietra. La situazione di classifica vede il Pietra a 6 punti, in ottava posizione, ma ancora imbattuto. Il Campomorone è

La cronaca

90+5′ Finisce qui una partita ricca di emozioni e colpi di scena, 2-2 tra Pietra e Campomorone.

90+1′ Punizione dai quaranta metri di Odasso, prova la girata Sogno ma Atzori blocca il pallone.

88′ Il tiro di Insolito si spegne sulla barriera, respira il Campomorone. Che partita al De Vincenzi! Intanto cambia Moraglia: esce uno straordinario Dominici, entra Santiago Sogno.

87′ Il Pietra non demorde e rimane in zona offensiva: Giglio appoggia per Fatnassi che non va al tiro e sposta il pallone ma viene atterrato da un avversario. Punizione pericolosissima per il Pietra, in zona centrale sulla lunetta dell’area di rigore.

84′ Gol meraviglioso di Fassone! Botta violenta del 10 del Campomorone che sugli sviluppi di un calcio piazzato riceve il pallone da fuori area e lo scaraventa in porta con il collo esterno. Pareggio degli ospiti, tutto da rifare per il Pietra.

83′ Doveva essere un’arma per aumentare il peso offensivo, ora Insolito diventa fondamentale per scappare in velocità e far respirare la difesa biancoceleste. Il 7 però non trova l’appiglio giusto per andare alla conclusione.

81′ L’avevamo già annunciato sul finire del primo tempo, Dominici era in gran forma. Una partita di sacrificio, il 9 è stato ricompensato con la rete del vantaggio. Intanto Corradi completa i cambi mandando in campo Licco.

79′ Dominici a segno, 2-1! Cross educato di Odasso, Gasco prolunga di testa e colpisce la traversa, sulla ribattuta si fa trovare pronto l’attaccante biancoceleste. In estasi il De Vincenzi!

78′ Magia di Faedo che con un numero di alto livello innesca il movimento di Dominici, steso da Cavallaro. Ammonito il classe 2006 del Campomorone.

77′ Brivido per i biancocelesti: cross del Campomorone apparentemente semplice da gestire, Prudente liscia il pallone che diventa buono per la conclusione di Rolando, poi respinta.

75′ È il momento del miglior marcatore stagionale del Pietra: entra Gabriele Insolito. Esce Rovere che come avevamo detto ha speso molto e sembrava stanco.

74′ Altra modifica per Corradi: fuori Rovido, entra Mele.

72′ Si alza un po’ di vento al De Vincenzi. Ora è il Campomorone ad averlo a favore, non solo per l’inerzia del match ma anche dal punto di vista climatico. Vedremo se inciderà in questo scampolo finale di partita.

69′ Rovere prova ad andare via in dribbling, scappando alle grinfie di Bacigalupo. Il 10 calcia con il mancino, ma arriva probabilmente stanco al tiro e non riesce a imprimere forza.

68′ Cambia leggermente il vestito biancoceleste: Ravoncoli fa coppia con Gasco al centro della difesa, Prudente terzino destro. Fatnassi e Faedo occupano invece le posizioni di Castiglione e Malagrida.

66′ Moraglia pesca dalla panchina. In campo Fatnassi, Faedo e Prudente, escono Pili, Castiglione e Malagrida. Il classe 2008 – autore di un gol bellissimo – applaudito dal pubblico.

64′ Pareggia il Campomorone! Discesa di Rovido sulla corsia di sinistra, cross a mezza altezza raccolto da Rezi che di testa, in tuffo, trova la rete dell’1-1. Parità al De Vincenzi.

60′ Rolando punta il fondo, Ravoncoli sbarra la strada ancora una volta. Partita di enorme sostanza da parte dell’ex Imperia.

57′ Ennesimo pallone profondo gestito in maniera impeccabile da Dominici. L’attaccante poi apre per Rovere che cerca a sua volta il cross verso Malagrida, anticipato però da Calcagno. Altro cambio intanto per il Campomorone: entra Rolando al posto proprio di Calagno.

55′ Seconda sostituzione nel Campomorone: finisce la partita di Canepa, comincia quella di Salvini. Il numero 18 è un carico temibilissimo, bisogna vedere però se è in condizione per incidere.

54′ Pallone profondo per Rovere che perde l’attimo per calciare e permette alla difesa del Campomorone di rientrare. Gli ospiti poi attaccano ancora con Bosia, ma Ravoncoli ostacola la falcata dell’avversario e fa scivolare il pallone sul fondo.

52′ Sgaloppata di Bosia che poi dialoga con Rezi. L’esterno va al tiro, pallone sopra la traversa.

50′ Fuori Zanoli, dentro Cavallaro: ecco il primo cambio di Corradi.

49′ Traversa di Odasso! Il centrocampista biancoceleste colpisce con il mancino dai venticinque metri e prende in pieno il legno, biancocelesti vicini al raddoppio.

47′ Parte forte il Pietra: aggressivo Giglio che recupera palla in zona offensiva e serve Dominici in area di rigore. Respinto il tiro del 9, solo calcio d’angolo.

Comincia senza cambi la ripresa, il via lo dà il Campomorone.

Secondo Tempo

45+3′ Finisce un bel primo tempo al De Vincenzi. Pietra letale in contropiede, decide il gol di Malagrida.

45+2′ Duello ruvido tra Dominici e Zanoli, gioco interrotto. Partita con tanti contrasti, il Pietra la sta gestendo molto bene. L’anno scorso i biancocelesti tante volte avevano sofferto le partite sporche, oggi la squadra di Moraglia sembra andare a nozze.

44′ Segna Rezi, ma in netto offside. Annullato l’1-1 del Campomorone.

43′ Grande partita di Enrico Dominici, forse il migliore di questo primo tempo. Tanti palloni sporchi da gestire, tante volte chiamato in causa per dialogare con i compagni, il 9 si è sempre fatto trovare pronto.

40′ Chance per il Pietra: destro al volo di Rovere respinto dalla difesa.

39′ Si invertono i ruoli: stavolta il fallo da ammonizione è quello di Calcagno su Giglio, fermata la ripartenza del Pietra.

37′ Destro dalla distanza di Bosia, pallone deviato e che termina sul fondo. Il Campomorone arriva spesso nella trequarti, ma Balducci non è mai stato chiamato in causa con i guanti.

35′ Balducci rinvia con il brivido, non è la prima volta che il portiere biancoceleste fa avvicinare la pressione avversaria. Intanto giallo per Beppe Giglio, fallo su Calcagno.

31′ Sugli altri campi: Rivasamba in vantaggio a Bogliasco, San Francesco Loano bloccata sullo 0-0 contro la Fezzanese. Avanti anche la Genova Calcio – momentaneamente capolista – sulla Carcarese, qui la cronaca.

29′ Calcio al volto di Bacigalupo, colpito Dominici: entra lo staff medico biancoceleste e ammonizione per il difensore del Campomorone.

27′ Risponde il Campomorone con il tentativo di Rovido dal limite dell’area, pallone sull’esterno della rete. Doccia fredda per la squadra di Corradi che era in totale controllo.

26′ Contropiede da manuale, il Pietra passa in vantaggio! La prima firma di Malagrida con i biancocelesti corona la ripartenza iniziata da Giglio e ultimata dal cross di Rovere per il classe 2008 che colpisce al volo. 1-0 al De Vincenzi.

24′ Altra chance da calcio piazzato per il Campomorone. Mattonella più lontana, pallone che termina più vicino alla porta di Balducci. Nulla da fare però, la traiettoria disegnata da Fassone si spegne sul fondo.

21′ Campomorone dominante in questa fase, ma il Pietra resiste senza concedere grosse occasioni. Il possesso palla è in mano alla squadra di Corradi che non riesce però a sfondare.

19′ Punizione da zona ravvicinata per gli ospiti: calcia Rovido, colpita ma non affondata la barriera.

17′ Pericoloso il Campomorone con il lancio lungo per Rezi. Ottimo il suo lavoro di sponda verso Rovido, ma il pallone di ritorno non arriva a destinazione.

14′ La squadra di Corradi messa in campo con il 3-5-2. Zanoli, Bacigalupo e Calcagno compongono il terzetto difensivo. Sugli esterni Canepa e Bosia, in mezzo Mataloni, Franco e Fassone. Il tandem d’attacco è formato da Rezi e Rovido.

11′ Pasticcia Rovere che perde un tempo di gioco e si fa rubare il pallone da Zanoli, poi c’è il fallo per fermare la ripartenza avversaria. Punizione per il Campomorone.

8′ Ed è proprio di Fassone la prima opportunità del match. Cross dalla sinistra di Rovido, colpo di testa troppo angolato del capitano ospite che non trova la porta.

7′ Pietra un po’ disordinato nella fase di pressing, Moraglia richiama soprattutto i suoi attaccnti. Il Campomorone riesce a superare con facilità la metà campo, avvalendosi dei movimenti di Fassone che viene spesso incontro.

4′ Biancocelesti in campo con il 4-3-3. Gasco e Pili difensori centrali, Ravoncoli e Aicardi terzini. In mezzo Odasso davanti alla difesa con Giglio e Castiglione mezzeali. Nel tridente offensivo Malagrida, Dominici e Rovere.

2′ Lotte sin dall’inizio in mezzo al campo: prova a scappare Giglio, contrasto duro con Zanoli che commette fallo.

Si parte, primo possesso per il Pietra.

Primo Tempo

Come anticipato Moraglia schiera con la quinta formazione diversa in questo avvio di stagione il suo Pietra Ligure. C’è l’esordio di Pietro Balducci, portiere classe 2003 cresciuto con l’Entella e l’anno scorso nelle fila del Bogliasco. Cambia anche Corradi che fa tre cambi rispetto all’ultima di campionato: partono Mataloni, Rezi e Fassone, fuori Mele, Salvini e l’indisponibile Triolo.

Le formazioni ufficiali:

Pietra Ligure: 1 Balducci, 2 Gasco, 3 Pili, 4 Ravoncoli, 5 Odasso, 6 Castiglione, 8 Giglio, 9 Dominici, 10 Rovere, 13 Aicardi, 17 Malagrida. A disposizione: 12 Duberti, 7 Insolito, 11 Sogno, 14 Faedo, 15 Pavese, 16 Siriu, 18 Iorio, 19 Prudente, 20 Fatnassi. Allenatore: Andrea Moraglia.

Campomorone: 1 Atzori, 2 Calcagno, 3 Bacigalupo, 4 Franchi, 5 Zanoli, 6 Bosia, 7 Canepa, 8 Mataloni, 9 Rezi, 10 Fassone, 11 Rovido. A disposizione: 12 Calabro, 13 Allocca, 14 Ottaviani, 15 Mele, 16 Marotta, 17 Cavallaro, 18 Salvini, 19 Licco, 20 Rolando. Allenatore: Alberto Corradi.

Dirige il match Luca Savino di Genova. Gli assistenti sono Riccardo Dell’Imperio (Novi Ligure) e Gioia Dainese (Chiavari).

Un inizio di campionato con qualche incertezza ma comunque da imbattuti per il nuovo Pietra Ligure di Andrea Moraglia. Cinque punti contro Millesimo, Golfo Paradiso e Carcarese, prima della sconfitta in Coppa nel derby contro la San Francesco Loano di mercoledì. I biancocelesti sembrano però un cantiere ancora in costruzione, tanto che il tecnico si affida alla quinta formazione diversa nelle prime cinque uscite stagionali. Insomma, il Pietra è ancora in caccia di risposte, ma deve trovarle ad alta quota, contro la prima della classe.

È stato infatti un avvio di stagione senza intoppi per il Campomorone. Quattro vittorie su quattro per la squadra di Alberto Corradi, con un solo gol subito (contro il Bogliasco alla prima giornata). La formazione genovese è prima in classifica, l’unica a punteggio pieno. Oggi però arriva anche per i biancoblù il primo vero scontro diretto di questo campionato.