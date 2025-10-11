  • News24
IVG Sport
Le parole del mister

Eccellenza. Millesimo e una notte da capolista, Macchia dopo il derby: "Una vittoria che riempie di orgoglio la società"

Vittoria di misura nel derby, segna Totaro che fa gioire società e tifosi

Il derby tra Millesimo e Carcarese termina con il risultato di 1 a 0 per i padroni di casa, che si regalano così una notte in vetta alla classifica. Mister Macchia commenta la vittoria come una “ sensazione bellissima anche perché la società non è mai stata in Eccellenza” e continua affermando che questo risultato “riempie di orgoglio, la partita è stata approcciata molto bene soprattutto nel primo tempo, creando diverse situazioni”.

In riferimento agli aspetti negativi sottolinea l’errore di abbassarsi troppo nei momenti di difficoltà. Continua affermando di “aver avuto numerose occasioni importanti, anche due probabili rigori non concessi dal direttore”. Dal secondo tempo in avanti ci sono state opportunità da entrambe le squadre, parlando della Carcarese la definisce “una squadra che non merita la posizione che occupa perché sono una squadra molto forte con giocatori importanti che si è ulteriormente rinforzata”.

Il goal è arrivato in un momento positivo del match, a fare la differenza oggi afferma essere stata la “fame, il voler sempre migliorarsi e crescere anche attraverso partite di questo genere”. Prosegue parlando degli obiettivi stagionali: “ noi siamo una squadra che non si vuole accontentare; è anche vero che è il terzo anno che rivoluzioniamo la rosa ma sono rimasti alcuni giocatori che avevamo già in prima categoria e sono cresciuti.” Sulle possibili favorite il mister afferma che ci sono squadre in Eccellenza oramai da anni che si sono ulteriormente rafforzate come il Rivasamba.

“Credo che dobbiamo essere ambiziosi e cercare di fare un campionato importante; vogliamo arrivare nella parte sinistra il più alto possibile, il vero obiettivo è affermarci in una categoria che non conosciamo giocandocela con tutti”. 

Millesimo Vs Carcarese
