Eccellenza. Millesimo crolla all’ultimo secondo contro la Genova Calcio

MILLESIMO – GENOVA CALCIO (2 – 2) 2′ Villar, 92′ Piccardo; 31′, 76′ Costa, 95′ Zampano

16:57 Termina il match con il risultato di 3 a 2 per la Genova Calcio.

49′ GOOOL!!! Passa in vantaggio nuovamente la Genova Calcio, dopo un tiro da dentro l’area di Zampano

47′ GOOOL!!! Piccardo segna il pareggio sul finale, dopo una serie di rimpalli calcia e trova la rete. Piccardo ammonito per essersi tolto la maglia durante l’esultanza.

46′ Espulsione! Rimane in 10 la Genova Calcio dopo l’espulsione di Maresca per doppia ammonizione

45′ Ammonito Oliveri dopo una trattenuta

44′ Esce Costa e prende il suo posto Musaj

42′ Ammonito Ndiaye dopo una scivolata a centrocampo

41′ Entra Nacci ed esce Vittori A.

38′ La squadra di casa prova a reagire, ma non riesce a mettere in difficoltà la difesa avversaria

31′ GOOOL!!! Passa in vantaggio la Genova Calcio con Costa che si invola verso la porta, Conde prova a uscire ma viene scavalcato. Doppietta di Costa che sigla il 2 a 1

30′ Fase del match in cui il Millesimo soffre la pressione avversaria e non riesce a sviluppare il proprio gioco

28′ Altra sostituzione per la Genova Calcio: esce Cova ed entra Tagliavacche

26′ Punizione battuta da Costa con un tiro a giro che impatta il primo palo

25′ Ammonito Cigliutti per un intervento scorretto

24′ Entra Vittori Y. ed esce Totaro

23′ Esce Caceres ed entra Oliveri per gli ospiti

22′ Occasione per i padroni di casa, con Totaro che viene servito da Piccardo, prova la conclusione ma il portiere riesce a metterla in angolo

21′ Esce Petracca e prende il suo posto Lemus per gli ospiti

18′ Ammonizione per Faccelo che interrompe una ripartenza

14′ occasione per gli ospiti con Costa che si trova solo davanti al portiere, calcia, ma Conde para e salva il risultato

10′ Esce Cappellari ed entra Cigliutti

9′ Occasione per il Millesimo, dopo un cross basso di Piccardo, che riceve palla da Totaro, Villar prova in acrobazia ma il portiere blocca la conclusione

4′ Al rientro in campo entrambe le squadre sono più aggressive e in cerca del goal del vantaggio

Riprende il match alle 16:05. La Genova Calcio sostituisce Mantero con Capurro

15:51 termina il primo tempo in parità.

46′ Punizione dal limite dell’area, sul punto di battuta va Villar, dopo un cross e un rimpallo il pallone arriva a Facello che calcia, ma la conclusione viene deviata in corner

45′ Ammonito anche Maresca per una trattenuta su Ndiaye

45′ Ammonito Cova dopo una trattenuta di Villar

43′ Punizione battuta da Cova, Petracca impatta di testa, ma non riesce a indirizzare il pallone verso la porta

41′ Ammonito Mantero dopo un fallo da dietro su Villar

37′ Dopo un cross calcia Mantero, ma la palla termina molto a lato

31′ GOOOL!!! Costa spiazza Conde e riporta in parità la partita

30′ RIGORE!! L’arbitro assegna un rigore dopo un contrasto anche alla Genova Calcio, sul dischetto si prepara Costa

28′ Fase del match con molte interruzioni a causa dei numerosi interventi scorretti

22′ Punizione di costa da posizione defilata, la passa a Zampano che calcia, ma non centra lo specchio della porta

21′ Cambio costretto per il Millesimo, esce Sicca per infortunio ed entra Bovio

18′ Gol annullato! Costa segna di testa, dopo un cross, ma la rete viene invalidata per posizione irregolare

12′ Di nuovo pericoloso il Millesimo con Piccardo, che dopo un filtrante di Villar, prova a trovare un compagno in area, ma il portiere ci mette il guantone

7′ Dopo il goal subito, la Genova Calcio prova a ritrovare la parità con un atteggiamento più aggressivo

2′ GOOOL!!! Villar non sbaglia, calcia nell’angolino basso, Dondero indovina, ma non riesce ad allungarsi abbastanza. Subito in vantaggio i giallorossi

1′ RIGORE!! Il direttore assegna un calcio di rigore dopo un fallo in area, sul dischetto si prepara Villar

Calcio d’inizio alle ore 15:03

In questa domenica soleggiata, presso l’impianto sportivo “Beppe Viglino”, il Millesimo ospiterà la Genova Calcio. La prima reduce da un pareggio per 2 a 2 contro la Voltrese Voltur, occupa la terza posizione a meno 3 dalla prima. La squadra ospite, anch’essa reduce da un pareggio contro il Campomorone Sant’Olcese per 3 a 3, si trova in ottava posizione. Il match è programmato per le 15:00 e a dirigerlo sarà Trabucco Paolo (GE), assistito da Dellerba Andrea (IM) e Hasa Jetmir (SV).

FORMAZIONI

Millesimo: Conde, Sicca, Cappellari, Facello, Ndiaye, Vittori, Totaro, Gadau, Piccardo, Villar (C), Gualtieri. A disposizione: Canevari, Latini, Siri, Bove, Vittori, La Rosa, Nacci, Bovio, Cigliutti. Mister: Fabio Macchia.

Genova Calcio: Dondero, Cavalli, Piccardo, Maisano (C), Cova, Mantero, Zampano, Maresca, Petracca, Costa, Caceres. A disposizione: Centenari, Mattia, Capurro, Lipani, Tagliavacche, Lagomarsino, Oliveri, Musaj, Lemus. Mister: Fabio Carletti