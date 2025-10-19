Eccellenza, il LIVE di Carcarese-Molassana: biancorossi a caccia della prima vittoria

CARCARESE-MOLASSANA 2-2 (20’ Brovida su rig., 53’ Poggi su rig., 59’ Campaner, 83’ Montemagno)

43’ Esordio per Brignone che rientra dal brutto infortunio, prende il posto di Cancellara

42’ Brovida per Kosiqi che calcia di potenza, palla sul fondo

41’ Cambio Molassana: Provenzano lascia il posto a Erroi

38’ GOOOOOOOOOL! Il neoentrato Montemagno trova il gol della domenica: sassata da 30 metri che si infila all’angolino. 2-2

37’ Terzo cambio per la Carcarese: Kosiqi rileva Poggi

34’ Infortunio per Bertoni, prende il suo posto Spozio

31’ Seconda sostituzione per Battistel: dentro Chiarlone, fuori Garcia

30’ Occasionissima per la Carcarese: Prato serve nel cuore dell’area Poggi che, solo davanti alla porta, spara alto

29’ Angolo di Berretta, Carlucci allontana con i pugni, la palla arriva a Cancellara che al limite ci prova al volo, ma non riesce a centrare lo specchio della porta

28’ Ancora Carcarese in avanti con Cancellara che crossa dalla sinistra, bravo Campaner ad anticipare Poggi in agguanto

27’ azione personale di Brovida che dalla destra entra in area, controlla e calcia con il sinistro, palla a lato

25’ Primo cambio per il Molassana: Montemagno entra per Tavaroli

22’ Corner di Berretta al limite per Garcia che calcia di prima, murato dalla difesa, palla sul fondo

18’ Batte Prato, tiro a giro che si spegna sul fondo

17’ Retropassaggio del difensore del Molassana, prova a intercettare Garcia ma arriva prima Carlucci che raccoglie il pallone con le mani: punizione in area per la Carcarese

14’ GOOOOOOL! Accorcia le distanze il Molassana su corner: batte Diop dalla destra sul primo palo, Campaner infila in rete. 2-1

8’ RADDOPPIO! Dopo averlo guadagnato, Poggi si prende la responsabilità del rigore e non sbaglia: palla a destra, portiere a sinistra. 2-0

7’ ALTRO RIGORE PER LA CARCARESE per fallo di Carlucci su Poggi

5’ Fallo al limite di Tavaroli su Brovida, giallo per il numero 9 ospite

Via alla ripresa, subito un cambio per la Carcarese: Cancellara entra per Ghirardi

SECONDO TEMPO

46’ Fine del primo tempo, Carcarese in vantaggio

44’ Mancino di Provenzano che si schianta sul palo esterno, la palla arriva a Mermina che controlla e calcia, murato dalla difesa biancorossa

43’ Bel recupero di Berretta a centrocampo, che allarga sulla destra per Poggi, quest’ultimo la mette in mezzo, cross teso su cui però non arriva nessuno

38’ Provenzano in aerea si libera dell’avversario e calcia: conclusione potente ma imprecisa, si spegna sul fondo

32’ Conclusione dalla distanza di Mermina, Sciascia blocca in due tempi

31’ Ammonito Ghirardi, falloso su Tavaroli

28’ Punizione dai 25 metri per la Carcarese, Berretta batte corto per Brovida che controlla e calcia con il mancino, balistica da migliorare per il numero 7: palla ampiamente sul fondo

20’ GOOOOOOL! Dal dischetto va Brovida, che spiazza Carlucci. Carcarese in vantaggio

18’ Tavaroli atterra in area Garcia: RIGORE PER LA CARCARESE!

17’ Colpo di testa di Poggi, la palla si infila in rete, ma l’arbitro annulla per fuorigioco

15’ Grande occasione per la Carcarese: Ghirardi serve dalla linea di fondo Galli, che calcia di prima al limite dell’area piccola: Carlucci si oppone e e salva i suoi

6’ Corner dalla sinistra per la Carcarese, incornata di Galli, Diop salva sulla linea. I biancorossi guadagnano campo

5’ Bel cross dalla destra di Babliuk, per un soffio Poggi non riesce a colpire nel cuore dell area

2’ Ci prova subito il Molassana, con la conclusione dalla destra di Provenzano: diagonale alto

Si parte alle 15:01, calcio d’inizio per il Molassana

Carcare. Sesta giornata del campionato di Eccellenza, al Corrent di gioca Carcarese-Molassana, fischio d’inizio alle 15:00.

Fondamentale oggi fare risultato per i biancorossi, ancora a secco di vittorie nonostante le ottime prestazioni che hanno, però, portato solo tre punti e il terzultimo posto in classifica. E’ vero, il campionato è ancora molto lungo e l’obiettivo è la salvezza, ma una svolta sarebbe importantissima per dare morale ad una squadra che ha dimostrato qualità ma poco cinismo sotto porta. Fin qui i ragazzi di Battistel hanno collezionato tre pari con San Francesco Loano, Pietra Ligure e Genova Calcio e due sconfitte: all’esordio con il Golfo Paradiso e lo scorso turno nel derby con il Millesimo.

Il Molassana arriva al Corrent invece dopo due goleade nelle ultime due giornate: ha vinto 5 a 0 in trasferta con il Golfo Paradiso e 6 a 3 in casa con il San Francesco Loano. Prima due sconfitte con Sporting Taggia e Bogliasco e una vittoria con la Voltrese, risultati che valgono al momento il sesto posto in classifica.

FORMAZIONI:

CARCARESE: Sciascia, Babliuk, Ghirardi, Prato, Moretti, Galli, Brovida, Bertoni, Poggi, Berretta, Garcia. A disp.: Giribaldi, Ricci, Cancellara, Spozio, Ferrero, Bonifacino, Kosiqi, Brignone, Chiarlone. All. Michele Battistel

MOLASSANA: Carlucci, De Lucia, Ferrario, Lipani, Barletta, Campaner, Provenzano, Mermina, Tavaroli, Trocino, Diop. A disp: Adamoli, Friuli, Scarantino, Erroi, Giglio, Carboni, Montemagno, Omagbemi, Martino. All. Roberto Meligrana

ARBITRO: Samuele Marchetti di Chiavari

ASSISTENTI: Edoardo Bondi di Genova e Andrea Dellerba di Imperia