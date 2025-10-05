Eccellenza, la Carcarese domina ma con la Genova Calcio finisce in pari

CARCARESE-GENOVA CALCIO 2-2 (20’ Costa, 43’ Brovida, 87’ Kosiqi, 90’ Maresca)



50’ Triplice fischio, finisce 2-2

48’ Tirocross di Nonnis, che diventa insidioso, Dondero blocca sulla linea

47’ Punizione dai 25 metri per la Carcarese, batte Prato, Dondero con i pugni protegge la porta genovese

45’ GOOOOOOOOL! Rasoterra dalla distanza di Maresca, di nuovo pari al Corrent

44’ Bonifacino entra per Poggi

43’ cambio Genova calcio: Costa lascia il posto a Lemus

42’ GOOOOOOOOOL! Diagonale micidiale di Kosiqi, Carcarese in vantaggio. Ammonito l’attaccante locale perché si toglie la maglia durante l’ esultanza

40’ Miracolo di Dondero sull’incornata a colpo sicuro di Poggi che aveva ricevuto sul secondo palo il cross dalla destra di Babliuk

36’ È il turno di Kosiqi, entra per Brovida

35’ bella parata di Sciascia su Cova, la palla arriva a Zampano che ci prova, ma viene murato.

33’ Punizione di berretta dal limite, palla alta

30’ Corner per i genovesi, il neo entrato Petracca colpisce di testa, palla sul fondo

26’ Petracca rileva Battaglia

24’ Annullato alla Carcarese il raddoppio: palla in profondità di Berretta per Chiarlone a tu per tu con il portiere realizza il bis, ma il guardalinee alza la bandiera per fuorigioco tra le proteste dei locali.

20’ Altra sostituzione per gli ospiti: Caceres entra per Oliveri

18’ Punizione dal limite per la Carcarese: Prato batte corto per Brovida, che lascia partire il mancino, deviazione del difensore ospite, la palla arriva a Moretti che non riesce a centrare lo specchio della porta

17’ Cambio anche per la Carcarese: Berretta entra per Ghirardi

16’ Primo cambio anche mister Carletti: Tagliavacche lascia il posto a Cova

15’ Primo tempo sulla falsa riga del secondo, con la Carcarese padrona del pallino del gioco che cerca il raddoppio ma commette tanti errori negli ultimi metri

10’ Primo cambio per la Carcarese: Chiarlone prende il posto di Garcia

7’ Ammonito Poggi, che entra in scivolata sul portiere al limite

1’ Comincia forte la Carcarese: Botta dal limite di Brovida, Dondero manda in angolo

Via alla ripresa, stessi 22 in campo

SECONDO TEMPO

45’ Finisce il primo tempo, 1-1

43’ GOOOOOOOL! Bel cross di Nonnis che trova sul secondo palo Brovida, il n. 7 calcia di prima da posizione ravvicinata, Dondero intercetta e devia in area, ma non impedisce alla palla di sorpassare la linea della porta. Non è d’accordo la Genova Calcio, che protesta, ma l’arbitro assegna il gol alla Carcarese. 1-1

40’ punizione dal limite per i genovesi: Zampano tocca corto per Costa che calcia alto di pochissimo.

38’ Giallo per Nonnis, falloso su Costa al limite. Punizione da posizione interessante per il Genova Calcio

37’ Garcia spalle alla porta riceve in area piccola, si gira e calcia, Dondero si oppone. Grande occasione per la Carcarese

31’ Battaglia scambia con un compagno e calcia sul primo palo, ma Sciascia si fa trovare pronto

30’ Rinvio di Dondero, Oliveri spizzica di testa, la palla arriva a Costa che si trova a campo aperto, ma Nonnis con un super recupero gli ruba il pallone al limite e spazza via

28’ Destro teso di Galli dal limite, Dondero blocca

26’ Punizione di 25 metri per la Carcarese: batte Garcia, la palla colpisce la barriera e finisce a Brovida che alza in area un campanile, Poggi colpisce di testa ma Dondero riesce a fare suo il pallone nonostante la pressione dell’attaccante locale

20’ GOOOOOOL! Battaglia in area per Oliveri, che regala a Costa l’assist del vantaggio. Genova Calcio avanti 1-0

17’ Contropiede della Carcarese: Babliuk a centrocampo allarga per Brovida che al limite serve in profondità Prato, quest’ultimo si crossa sul secondo palo dove Garcia colpisce di prima, Capotos intercetta sulla linea di fondo e la rimette dentro, sulla ribattuta ci prova Brovida ma la palla è alta di poco

15’ Garcia riceve in area da punizione, calcia in porta, ma Dondero in uscita intercetta. L’assistente fischia fuorigioco

6’ Palla di Garcia dalla sinistra in area, dove Poggi colpisce di prima, tiro debole che non impensierisce Dondero

5’ Oliveri va via in velocità a Prato e mette in area un cross teso, su cui però Battaglia non arriva

2’ Subito in avanti la Carcarese: avanzata centrale di Babliuk che allarga sulla destra per Brovida, quest’ultimo crossa in area, ma Capotos è bravo ad anticipare gli avversari e spazzare via

Si parte in leggero ritardo, fischio d’inizio alle 15:05. Carcarese in grigio, Genova Calcio in bianco

Carcare. Arriva un’altra big al Corrent: dopo il Pietra Ligure, la Carcarese dovrà affrontare la Genova Calcio, in una sfida che si preannuncia altrettanto dura per i valbormidesi.

Due fin qui i punti conquistati dalla squadra di Battistel: sconfitta casalinga all’esordio ad opera del Golfo Paradiso, poi due pari con San Francesco Loano e Pietra Ligure. Sette invece i punti della Genova Calcio che si è aggiudicata le prime due gare vincendo con San Francesco Loano e Bogliasco, è invece finita in pareggio domenica scorsa con il Golfo Paradiso.

Carcarese dunque a caccia della prima vittoria in campionato, Genova Calcio intenzionata invece a proseguire il filotto di risultati positivi per guadagnare punti importanti e rimanere nelle prime posizioni della classifica. Vedremo cosa succederà. Buona partita!

FORMAZIONI:

CARCARESE: Sciascia, Ghirardi, Nonnis, Prato, Moretti L., Galli, Brovida, Bertoni, Poggi, Babliuk, Garcia. A disp.: Giribaldi, Ricci, Cancellara, Spozio, Ferrero, Bonifacino, Kosiqi, Chiarlone, Berretta. All. Michele Battistel

GENOVA CALCIO: Dondero, Cavalli, Capurro, Maisano, Capotos, Maresca, Zampano, Tagliavacche, Oliveri, Battaglia, Costa. A disp.: Centeneri, Lipani, Giambarresi, Cova, Ottonello, Caceres, Mantero, Lemus, Petracca. All. Fabio Carletti

ARBITRO: Matteo Dossetto di Pinerolo

ASSISTENTI: Jacopo Nicolo’ Pascale e Catello Gasparo