Eccellenza, la Carcarese domina ma con la Genova Calcio finisce in pari

CARCARESE-GENOVA CALCIO 2-2 (20’ Costa, 43’ Brovida, 87’ Kosiqi, 90’ Maresca)
50’ Triplice fischio, finisce 2-2
48’ Tirocross di Nonnis, che diventa insidioso, Dondero blocca sulla linea
47’ Punizione dai 25 metri per la Carcarese, batte Prato, Dondero con i pugni protegge la porta genovese
45’ GOOOOOOOOL! Rasoterra dalla distanza di Maresca, di nuovo pari al Corrent
44’ Bonifacino entra per Poggi
43’ cambio Genova calcio: Costa lascia il posto a Lemus
42’ GOOOOOOOOOL! Diagonale micidiale di Kosiqi, Carcarese in vantaggio. Ammonito l’attaccante locale perché si toglie la maglia durante l’ esultanza
40’ Miracolo di Dondero sull’incornata a colpo sicuro di Poggi che aveva ricevuto sul secondo palo il cross dalla destra di Babliuk
36’ È il turno di Kosiqi, entra per Brovida
35’ bella parata di Sciascia su Cova, la palla arriva a Zampano che ci prova, ma viene murato.
33’ Punizione di berretta dal limite, palla alta
30’ Corner per i genovesi, il neo entrato Petracca colpisce di testa, palla sul fondo
26’ Petracca rileva Battaglia
24’ Annullato alla Carcarese il raddoppio: palla in profondità di Berretta per Chiarlone a tu per tu con il portiere realizza il bis, ma il guardalinee alza la bandiera per fuorigioco tra le proteste dei locali.
20’ Altra sostituzione per gli ospiti: Caceres entra per Oliveri
18’ Punizione dal limite per la Carcarese: Prato batte corto per Brovida, che lascia partire il mancino, deviazione del difensore ospite, la palla arriva a Moretti che non riesce a centrare lo specchio della porta
17’ Cambio anche per la Carcarese: Berretta entra per Ghirardi
16’ Primo cambio anche mister Carletti: Tagliavacche lascia il posto a Cova
15’ Primo tempo sulla falsa riga del secondo, con la Carcarese padrona del pallino del gioco che cerca il raddoppio ma commette tanti errori negli ultimi metri
10’ Primo cambio per la Carcarese: Chiarlone prende il posto di Garcia
7’ Ammonito Poggi, che entra in scivolata sul portiere al limite
1’ Comincia forte la Carcarese: Botta dal limite di Brovida, Dondero manda in angolo
Via alla ripresa, stessi 22 in campo
SECONDO TEMPO
45’ Finisce il primo tempo, 1-1
43’ GOOOOOOOL! Bel cross di Nonnis che trova sul secondo palo Brovida, il n. 7 calcia di prima da posizione ravvicinata, Dondero intercetta e devia in area, ma non impedisce alla palla di sorpassare la linea della porta. Non è d’accordo la Genova Calcio, che protesta, ma l’arbitro assegna il gol alla Carcarese. 1-1
40’ punizione dal limite per i genovesi: Zampano tocca corto per Costa che calcia alto di pochissimo.
38’ Giallo per Nonnis, falloso su Costa al limite. Punizione da posizione interessante per il Genova Calcio
37’ Garcia spalle alla porta riceve in area piccola, si gira e calcia, Dondero si oppone. Grande occasione per la Carcarese
31’ Battaglia scambia con un compagno e calcia sul primo palo, ma Sciascia si fa trovare pronto
30’ Rinvio di Dondero, Oliveri spizzica di testa, la palla arriva a Costa che si trova a campo aperto, ma Nonnis con un super recupero gli ruba il pallone al limite e spazza via
28’ Destro teso di Galli dal limite, Dondero blocca
26’ Punizione di 25 metri per la Carcarese: batte Garcia, la palla colpisce la barriera e finisce a Brovida che alza in area un campanile, Poggi colpisce di testa ma Dondero riesce a fare suo il pallone nonostante la pressione dell’attaccante locale
20’ GOOOOOOL! Battaglia in area per Oliveri, che regala a Costa l’assist del vantaggio. Genova Calcio avanti 1-0
17’ Contropiede della Carcarese: Babliuk a centrocampo allarga per Brovida che al limite serve in profondità Prato, quest’ultimo si crossa sul secondo palo dove Garcia colpisce di prima, Capotos intercetta sulla linea di fondo e la rimette dentro, sulla ribattuta ci prova Brovida ma la palla è alta di poco
15’ Garcia riceve in area da punizione, calcia in porta, ma Dondero in uscita intercetta. L’assistente fischia fuorigioco
6’ Palla di Garcia dalla sinistra in area, dove Poggi colpisce di prima, tiro debole che non impensierisce Dondero
5’ Oliveri va via in velocità a Prato e mette in area un cross teso, su cui però Battaglia non arriva
2’ Subito in avanti la Carcarese: avanzata centrale di Babliuk che allarga sulla destra per Brovida, quest’ultimo crossa in area, ma Capotos è bravo ad anticipare gli avversari e spazzare via
Si parte in leggero ritardo, fischio d’inizio alle 15:05. Carcarese in grigio, Genova Calcio in bianco
Carcare. Arriva un’altra big al Corrent: dopo il Pietra Ligure, la Carcarese dovrà affrontare la Genova Calcio, in una sfida che si preannuncia altrettanto dura per i valbormidesi.
Due fin qui i punti conquistati dalla squadra di Battistel: sconfitta casalinga all’esordio ad opera del Golfo Paradiso, poi due pari con San Francesco Loano e Pietra Ligure. Sette invece i punti della Genova Calcio che si è aggiudicata le prime due gare vincendo con San Francesco Loano e Bogliasco, è invece finita in pareggio domenica scorsa con il Golfo Paradiso.
Carcarese dunque a caccia della prima vittoria in campionato, Genova Calcio intenzionata invece a proseguire il filotto di risultati positivi per guadagnare punti importanti e rimanere nelle prime posizioni della classifica. Vedremo cosa succederà. Buona partita!
FORMAZIONI:
CARCARESE: Sciascia, Ghirardi, Nonnis, Prato, Moretti L., Galli, Brovida, Bertoni, Poggi, Babliuk, Garcia. A disp.: Giribaldi, Ricci, Cancellara, Spozio, Ferrero, Bonifacino, Kosiqi, Chiarlone, Berretta. All. Michele Battistel
GENOVA CALCIO: Dondero, Cavalli, Capurro, Maisano, Capotos, Maresca, Zampano, Tagliavacche, Oliveri, Battaglia, Costa. A disp.: Centeneri, Lipani, Giambarresi, Cova, Ottonello, Caceres, Mantero, Lemus, Petracca. All. Fabio Carletti
ARBITRO: Matteo Dossetto di Pinerolo
ASSISTENTI: Jacopo Nicolo’ Pascale e Catello Gasparo