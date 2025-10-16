“Dona la spesa” di Coop Liguria, nel 2025 Soci e clienti hanno già donato al volontariato 77 tonnellate di merci

Liguria. Continua a crescere il valore degli aiuti che Coop Liguria offre al territorio per contrastare il fenomeno della povertà.

Sabato 12 ottobre si è svolto l’ultimo degli appuntamenti annuali con “Dona la spesa”, la raccolta di generi di prima necessità che Coop Liguria effettua in collaborazione con le associazioni locali.

Nel complesso, con “Dona la spesa” sono state raccolte 65 tonnellate di aiuti: alle 26 tonnellate di generi di prima necessità raccolte lo scorso 11 ottobre si sommano infatti le 28 tonnellate raccolte a maggio (sempre generi di prima necessità) e le circa 11 di settembre (cancelleria).

A queste vanno sommate altre 12 tonnellate di merci raccolte utilizzando i carrelli “Spesa sospesa”, presenti stabilmente in quasi tutti i negozi. Il dato si riferisce al periodo gennaio-settembre del 2025.

Le donazioni totali già consegnate nel 2025 salgono così a quasi 77 tonnellate.

Coop Liguria effettua anche donazioni dirette di merci alle associazioni attraverso il progetto “Buon Fine”, che recupera tutti quei prodotti danneggiati nelle confezioni o troppo vicini alla data di scadenza, ma ancora intatti sotto il profilo organolettico. Il valore delle merci donate tra gennaio e settembre 2024 sfiora già i 950.000 euro.

Ulteriori fondi, Coop Liguria li dona in occasione del voto dei Soci sul bilancio: quest’anno la cifra stanziata è di 70.000 euro e la consegna delle donazioni inizierà nella data simbolica del 17 ottobre, Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà, a partire dai territori di Sarzana e Savona.