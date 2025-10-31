Diocesi, don Giuseppe Militello nuovo delegato per le confraternite

Savona. Don Giuseppe Militello è è il nuovo delegato della Diocesi di Savona-Noli per le confraternite. Lo ha stabilito il vescovo Calogero Marino con un decreto di nomina. Il 60enne presbitero siciliano sostituisce così il confratello lombardo don Giuseppe Ippolito.

Don Iosif Demeterca è stato designato invece quale nuovo vicario foraneo della Vicaria di Levante, che comprende le parrocchie di Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Cogoleto, Stella e Varazze.

Il 49enne sacerdote rumeno, già parroco della comunità Santi Nazario e Celso e amministratore della Santissima Annunziata al Pero, prende il posto del coetaneo indiano don Silvester Lourdu Xavier Soosai.