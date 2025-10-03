Designazioni arbitrali di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria

Il programma completo delle designazioni arbitrali dei campionati liguri di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria.
Per gli indecisi, qui i consigli di IVG Sport sulle partite da non perdere (l’articolo).
Eccellenza (4^ giornata)
Arenzano Football Club – Millesimo Calcio
Arbitro: Igor Nicola Viviani (Genova)
Assistenti: Andrea Dellerba (Imperia), Edoardo Bondi (Genova)
Carcarese – Football Genova Calcio
Arbitro: Matteo Dossetto (Pinerolo)
Assistenti: Jacopo Nicolò Pascale (Genova), Catello Gasparo (Genova)
Football Club Bogliasco – Rivasamba H.C.A.
Arbitro: Lorenzo Pettirossi (Genova)
Assistenti: Matthias Crisafulli (Genova), Luigi Arado (Genova)
Golfoparadiso Pro Recco C.A. – Molassana Boero A.S.D.
Arbitro: Alessio Vaggelli (Prato)
Assistenti: Filippo Morbelli (Albenga), Nicola Penasso (Albenga)
Pietra Ligure 1956 – Campomorone Sant’Olcese
Arbitro: Luca Savino (Genova)
Assistenti: Riccardo Dell’Imperio (Novi Ligure), Gioia Dainese (Chiavari)
San Francesco Loano – Fezzanese
Arbitro: Tommaso Miraglia (Imperia)
Assistenti: Florjana Doci (Savona), Lorenzo Toro (Chiavari)
Sporting Taggia Sanremo – Athletic Club Albaro
Arbitro: Andrea Silvio Verdoia (Genova)
Assistenti: Palmiro Scandale (Genova), Vesselin Adriano Torrero (Genova)
Voltrese Vultur SSDARL – Busalla Calcio
Arbitro: Samuele Marchetti (Chiavari)
Assistenti: Claudio Benedetto Maggi (La Spezia), Michele Bernardini (Genova)
Promozione (4^ giornata)
Albissole 1909 – New Bragno Calcio
Arbitro: Guglielmo Tameo (Albenga)
Assistenti: Filippo Masini (Genova), Kaltoum El Fary (Savona)
C.A. De Rissi SG – Praese 1945
Arbitro: Giacomo Fraticelli (Genova)
Assistenti: Francesco Da Canal (Genova), Luca Agresta (Genova)
Legino 1910 – Finale Ligure
Arbitro: Luigi Ucci (Genova)
Assistenti: Matteo Laganaro (Genova), Valerio Bonavita (Albenga)
Little Club James – Savona F.B.C. 1907
Arbitro: Matteo Perassolo (Novi Ligure)
Assistenti: Federico Di Benedetto (Novi Ligure), Luca Risso (Genova)
Pontelungo 1949 – Ceriale Calcio
Arbitro: Stefano Romero (Savona)
Assistenti: Matteo Crotti (Genova), Federico Mantero (Savona)
Sampierdarenese – Masone
Arbitro: Francesco Gardella (Chiavari)
Assistenti: Gianluca Sanguinetti (La Spezia), Emmanuel Crova (Chiavari)
Serra Riccò 1971 – Superba Calcio 2017
Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia)
Assistenti: Alessandro De Lucia (Genova), Niccolò Bruno Biasotti (Genova)
Sestrese BOR. 1919 – Baia Alassio Auxilium
Arbitro: Giuseppe Fara (Genova)
Assistenti: Anton Giulio Ermini (Genova), Luca Prastaro (Genova)
Prima Categoria “A” (2^ giornata)
Borghetto S.S. 1968 – Bordighera Sant’Ampelio
Arbitro: Pietro Pollero (Savona)
Cengio – Oneglia Calcio
Arbitro: Michele Giacchino (Savona)
Cisano – Camporosso
Arbitro: Matteo Francesco Andreazza (Savona)
Golfo Dianese 1923 – Andora 1966
Arbitro: Michele Calmatui (Genova)
Ospedaletti Calcio – Altarese 1929
Arbitro: Gabriele Semeria (Imperia)
QuilianoValleggia – San Filippo Neri Albenga
Arbitro: Alessio Carrea (Genova)
Ventimiglia Calcio – Albingaunia Sport Albenga
Arbitro: Martin Virgilio (Imperia)
Virtus Sanremese Calcio – Dego Calcio
Arbitro: Thomas Cambiaso (Imperia)
Prima Categoria “B” (2^ giornata)
Bolzanetese Virtus – Audace Campomorone
Arbitro: Federico Mantero (Savona)
Multedo 1930 – Campese F.B.C.
Arbitro: Tommaso Castellucci (La Spezia)
Old Boys Rensen – Virtus Don Bosco
Arbitro: Pier-Paolo Porzio (Genova)
Rossiglionese – Valsecca Sport Fun
Arbitro: Luca Gemme (Novi Ligure)
Sciarbo Cogo Calcio – Olimpic 1971
Arbitro: Dario Ghiso (Savona)
Speranza 1912 F.C. – Dinamo Santiago
Arbitro: Samuele Baccino (Savona)
Veloce 1910 – Rabona Via dell’Acciaio
Arbitro: Andrea Chiapolino (Chiavari)
Voltri 87 – Pegliese
Arbitro: Francesco Selmi (Chiavari)
Qui il link per i gironi genovesi e spezzini