Calcio dilettanti, cosa vedere nel weekend? Eccellenza, Promozione ma anche Seconda Categoria

Eccellenza (4^ giornata)

Pietra Ligure vs Campomorone Sant’Olcese (domenica ore 15 al De Vincenzi)

I biancocelesti sfidano la capolista di mister Alberto Corradi. I genovesi sono a punteggio pieno dopo tre giornate. Il Pietra Ligure deve evitare la sconfitta per non scivolare a -7. Un gap colmabile vista l’eternità di partite che ci sono a disposizione ma che creerebbe un certo affanno fin da subito alla squadra di mister Moraglia.

Arenzano vs Millesimo (domenica ore 15 al Gambino)

Anche quest’anno il Millesimo non vuole recitare il ruolo di neopromossa che punta solo alla salvezza. Lo dimostrano le ultime due vittorie in casa arrivate dopo la sconfitta solo di misura contro una big come il Pietra Ligure. L’Arenzano del mister ponentino Matteo Cocco ha stupito facendo quattro punti tra Rivasamba e Fezzanese prima del passo falso contro l’Athletic Club Albaro. In settimana, il ds Marenco ha inserito in rosa il difensore classe 1996 Simone Bottino. Per lui, oltre 150 partite tra Serie D ed Eccellenza.

Promozione (4^ giornata)

Albissole vs New Bragno (domenica ore 15 al Faraggiana)

Mister Cattardico potrebbe farlo di nuovo. Due stagioni fa, proprio in Promozione, aveva portato la San Francesco Loano alla vittoria nonostante le favorite fossero Celle Varazze e Sestrese. Chissà che quest’anno non possa ripetersi. Riflettori puntati quindi sui ceramisti chiamati a confermare quando di buono fatto vedere in Coppa Italia, turno passato, e in campionato, sette punti in tre gare. Interessante anche vedere come è cambiato il gap tra le due squadre dopo la partita di coppa, che era stata l’esordio per entrambe, terminata 2 a 0 per l’Albissole.

Pontelungo vs Ceriale (domenica ore 15 al Riva)

Derby di ponente tra due squadre in cerca di riscatto. Come reagirà il Pontelungo al pesante passivo, 3 a 0, rimediato contro il Finale? Un match, contro una squadra arrabbiata per due sconfitte di fila come quella di Mambrin, che può dare indicazioni utili sulla forza dei granata e sul ruolo che potranno recitare quest’anno.

Coppa Liguria di Seconda Categoria (3^ giornata)

Spotornese vs Nolese (domenica ore 18 al Levratto di Zinola)

Come tra pisani e livornesi. Torna uno dei derby più sentiti della provincia dopo qualche anno. Nelle ultime stagioni, il confronto è stato impari con la Spotornese promossa in Prima Categoria sospinta da molti tifosi e andata anche vicina al doppio salto disputando tre stagioni fa i playoff. La retrocessione dello scorso anno sembra aver un po’ sgonfiato l’entusiasmo di una piazza che da troppo tempo aspetta che il Siccardi smetta di essere una landa desolata e torni un campo di calcio. In casa Nolese, invece, dopo anni bui l’anno scorso si è assaporata l’aria dell’alta classifica e quest’anno, con mister Saccone, si vogliono fare le cose in grande. Il primo dei tre derby stagionali inizierà a raccontare se i rapporti di forza sono cambiati.