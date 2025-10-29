Diffusione della legalità e contrasto di malamovida e degrado: rinnovato il “Patto di Sicurezza” tra la Prefettura ed il Comune di Albenga

Albenga. Nella mattinata odierna è stato rinnovato, presso il Palazzo del Governo di Savona, il “Patto di sicurezza” per la città di Albenga, al termine di un incontro svoltosi alla presenza del prefetto, del sindaco nonché dei vertici delle forze di polizia.
Lo strumento pattizio ribadisce, sulla scorta della precedente positiva esperienza, l’importanza di porre come obiettivo il miglioramento della sicurezza percepita dai cittadini, ricorrendo ad interventi mirati per la diffusione della legalità e a strategie di contrasto alla ” malamovida ” ed al degrado urbano.
Il documento, frutto di una proficua collaborazione tra Prefettura e amministrazione comunale, affronta temi legati alla sicurezza urbana in senso ampio comprendendo, oltre ad iniziative finalizzate alla migliore vivibilità del territorio ed alla coesione sociale, anche progetti di prevenzione e contrasto al disagio giovanile ed alla violenza domestica e di genere.
Il protocollo prevede, inoltre, l’impegno ad assicurare il continuo aggiornamento, in collaborazione con le forze di polizia, della mappa dei sistemi tecnologici di controllo nel territorio comunale, con lo scopo di valutare un eventuale ampliamento della videosorveglianza ad aree urbane che ne sono attualmente sprovviste o che risentono di particolari criticità.