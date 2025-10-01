Differenziata Savona: “Sono due mesi che in piazza del Popolo vengono ritirate dopo due giorni le cassette lasciate dagli ambulanti”

Savona. “E’ da luglio che le cassette lasciate dagli ambulanti rimangono per due giorni sul marciapiede, davanti al civico 10, dopo il mercato del sabato. Ho mandato segnalazioni ogni domenica ma rimangono ancora lì fino al lunedì”. La polemica viene sollevata da una residente della zona dopo l’ennesima segnalazione all’azienda andata a vuoto. “Ho sempre voluto evitare i social e i giornali – precisa – ma è l’unica cosa che mi resta da fare”.

“Ribadisco – scrive – che gli stessi ambulanti del mercato hanno precisato di aver ricevuto precise indicazioni sui punti in cui lasciare i rifiuti e mi hanno raccomandato di continuare a segnalare la situazione, visto e considerato che anche loro sono soggetti ad apposita tassazione. Risulta ormai difficile confidare in una ‘rapida’ risoluzione della questione, visto il disinteresse di ben tre iniziali segnalazioni e avendo ricevuto una risposta meramente interlocutoria solo con la quarta comunicazione (del 31 agosto) volutamente indirizzata anche al Sindaco di Savona”.

Infatti, spiega, “da Sea-s non ho mai avuto risposte eccetto una volta, quando avevo messo in copia conoscenza anche il sindaco. Ma di fatto poi non è cambiato nulla”.

“Ormai la situazione si commenta da sola ed è inutile sprecare ulteriori parole. La situazione è diventata solo imbarazzate”, si legge in una delle ultime mail inviate.