IVG Sport
Postpartita

Derby ancora amaro per la Carcarese, Battistel pensa già al Molassana: “Non guardo la classifica”

Solo tre punti in cinque giornate ma il tecnico si concentra sul lavoro

Millesimo Vs Carcarese

Millesimo 1 – Carcarese 0. I biancorossi subiscono la seconda sconfitta in campionato e restano a quota tre punti, maturati con tre pareggi. Mister Michele Battistel si concentra sulla prestazione.

“Oggi la prestazione c’è stata. Loro sono partiti meglio, noi all’inizio eravamo in ritardo su qualche pressione e così abbiamo subito lo svantaggio, da lì poi abbiamo fatto noi la partita. Loro giustamente, dato il risultato, difendevano e ripartivano, noi ci abbiamo provato, abbiamo creato abbastanza, però non abbiamo realizzato”.

Ci si aspettava qualcosa in più vista la campagna acquisti portata avanti in estate, ma il calendario non è stato clemente con i biancorossi in queste prime giornate: “Solo tre punti in classifica? Non la guardavo l’anno scorso quando siamo partiti con tante vittorie consecutive e non la guardo ora, dobbiamo continuare a lavorare domenica per domenica, offrire la prestazione ed essere ancora più cattivi per cercare la vittoria”.

La prossima settima un match da non sbagliare: “Domenica affronteremo in casa il Molassana, durante questa settimana dobbiamo dimenticare la delusione di questa partita e lavorare per la prossima, per fortuna il campionato è ancora molto lungo, quindi abbiamo la possibilità di fare punti, dobbiamo pensare solo a quello”.

