Deposito Gnl a Bergeggi, Paroli (Autorità Portuale): “Tra meno di un anno anche qui le navi potranno rifornirsi”

Vado Ligure/Bergeggi. “Tra meno di un anno le navi avrano la possibilità di rifornirsi con Gnl a Vado, con vantaggi sul sistema economico e vantaggi ambientali a beneficio di tutta la cittadinanza”. Lo ha detto il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Matteo Paroli: “E’ stato il primo atto che ho firmato da commissario, è un investimento importante arrivato in fase conclusiva“.

L’area per la costruzione del deposito di Gnl era stata individuata nel 2019 (Reefer Terminal di Vado Ligure).

La capacità effettiva massima del deposito sarà pari a 9.136 tonnellate. Il gas naturale sarà generato naturalmente nelle tubazioni e nei serbatoi di stoccaggio per effetto di scambi termici con l’ambiente (per cui senza apporto di energia) verrà inviato al cogeneratore posto all’interno del deposito e potrà essere messo a servizio di utenze interne all’area portuale

L’iter, quindi, sta proseguendo (Autorità Portuale ha rilasciato la concessione demaniale queste’estate) e tra pochi mesi sarà operativo: “L’impianto ha ricevuto l’autorizzazione da parte del Mase – spiega Paroli -, manca l’autorizzazione unica che dovrebbe arrivare ad ottobre”.

“E’ una follia – prosegue Paroli – che non ci sia la possibilità di approvigionarsi, impensabile mandare le navi a Bercellona o usare le bettoline. Questo impianto sarà capace di rifornire tutto il Mar Ligure e il Nord Tirreno”.