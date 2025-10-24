Dego, Strazzacapa subentra e risolve il derby: “Siamo stati più grintosi”

Mister Ermanno Frumento ha elogiato il modo in cui i giocatori in panchina sono entrati in campo. Su tutti Andrea Strazzacapa, autore del goal che all’82’ ha regalato la vittoria per 1 a 0 al Dego sull’Altarese.

“Abbiamo disputato una buona partita, giocando con grinta e voglia. Come ricercato in allenamento. La partita è stata bella. Siamo stati più grintosi degli altri. Il mio goal è stato fortuito”.

“Da un po’ giocavo poco, sono contento di aver segnato e di aver portato i tre punti a casa”, conclude.