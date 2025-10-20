Danni alluvionali in Valbormida, ancora due giorni di tempo per presentare richiesta di sostegno

Valbormida. Ancora due giorni di tempo per presentare la segnalazione dei danni subiti dall’alluvione dello scorso 22 settembre. I trenta giorni infatti scadranno mercoledì 22 ottobre, e fino a quella data i privati cittadini potranno procedere con le richieste di ristoro.
Dopo aver verificato gli eventuali danni occorsi ai propri beni occorre compilare il modello D disponibile sul sito del Comune interessato e inviarlo via PEC all’indirizzo mail dell’ente, oppure presentarlo in formato cartaceo all’ufficio comunale preposto allegando documento di identità, documentazione fotografica e il modello sopracitato.
L’adempimento è necessario per accedere alle eventuali misure di sostegno che potranno essere emanate a seguito della dichiarazione dello stato di calamità.
Per i danni alle attività produttive e commerciali occorre far riferimento alla Camera di Commercio Riviere di Liguria.