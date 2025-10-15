Dai guanti di Rizzo al gol di Seccafen, così il Cengio batte l’Albingaunia: “Tanto merito al mister, diamo sempre il massimo”

Albenga. Tanta grinta e solidità per la squadra di Chiarlone, che hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo contro un avversario difficile come l’Albingaunia. Vittoria esterna di misura per 0-1 e secondo clean sheet in campionato, 5 gol fatti e solamente due reti concesse, entrambe contro l’Oneglia.

Che sia casa o trasferta, un inizio migliore per i granata non poteva esserci. Primo posto consolidato e rivalità avviata con le due squadre albenganesi, entrambe sconfitte al Riva per 0-1. Nella gara di domenica, su tutti, decisivi i due classe 2005 Rizzo e Seccafen. Il primo si dimostra insuperabile tra i pali sventando due occasioni da rete dall’expected goal altissimo, il secondo si invola verso Manti e deposita in rete il pallone che vale i tre punti.

“Tanto sacrificio in questa gara da parte di tutti”, afferma proprio il terzino a fine gara: “C’è da dare merito al mister che ha azzeccato tutti i cambi, sono contento di aver nuovamente contribuito alla vittoria. C’è solo da lavorare e dare continuità. Siamo una squadra molto versatile, abbiamo preparato la partita con i terzini più bloccati, sapevamo della loro qualità avanzata. Poi man mano che la partita andava avanti il mister mi ha spostato più avanti per provare a risolvere la partita e fortunatamente ci siamo riusciti”.

Allenamento si, ma alcune parate per Rizzo devi averle dentro: “Ogni allenamento diamo sempre di più. Sulla parata, dovevo rifarmi per il gol subito, il secondo di domenica scorsa, direi che ci sono riuscito. Ora testa a martedì, ci aspetta un’altra settimana importante per cercare di fare il meglio possibile. Su l’allenamento delle parate posso dirti che ci metto molto istinto. Spero di continuare così, se saranno bravi gli attaccanti mi faranno gol. Vedremo chi sarà il migliore”.