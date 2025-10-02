Da Savona alla Palestina, il viaggio di oltre 3000 km con la Harley Davidson: “La gente continua a morire, dobbiamo fare qualcosa”

Savona. “La Flotilla è stata fermata ed era ovvio… ma qualcuno ci deve arrivare, anche per un vero messaggio di solidarietà. Ci provo io via terra”. Da Savona alla Palestina in Harley Davidson. Partirà sabato 4 ottobre con la sua moto, da piazza Mameli, Mauro Merino e percorrerà oltre 3mila chilometri passando per la Croazia, Serbia, Bulgaria e Turchia. L’obiettivo del viaggio è – spiega – “mandare un messaggio di pace, stanno morendo tante persone e in modo pacifico dobbiamo fare qualcosa”.

“E’ importante tenere alta l’attenzione perchè è importante che il governo capisca che deve fare un passo” spiega. Merino sta ultimando le preparazioni della moto, oltre ad alcune questioni lavorative: “Ho una mia attività e i miei collaboratori non sono tanto contenti che io parta, ma credo che ognuno debba fare qualcosa. La gente continua a morire e questa è una cosa inaccettabile. Le mie intenzioni sono pacifiche”.

Ha messo in conto di non riuscire ad arrivare a destinazione: “Sono un po’ teso perchè capisco che la situazione è difficile. Mi bloccheranno prima, ma ci provo”. E ironizza: “Basta che non mi portino via la moto, che sono gelosissimo”.

Poi chiarisce: “Il mio non è un attacco a Giorgia Meloni né al governo. La mia iniziativa vuole solo sensibilizzare. Immagino che ne seguiranno altre. Spero che il governo si renda conto della mobilitazione e apra un tavolo di dialogo anche con chi protesta. Serve trovare un accordo prima che succeda qualcosa di brutto, lì non scherzano. Questa è una mia iniziativa e non voglio pesare sulle tasche di nessuno. La responsabilità è mia. Comunque vada è a spese mie, per questo dico che non è giusto che gli attivisti della Flotilla chiedano di essere riportati a casa al governo: non posso obbligarlo ad aiutarmi e colpevolizzarlo se non lo fa”.