Da Coop Liguria, 20mila euro alla cooperativa Beppe Montana-Libera Terra

Liguria. Per ribadire la vicinanza di Coop Liguria alle cooperative Libera Terra che gestiscono i beni confiscati alle mafie, il Consiglio di Amministrazione ha stanziato un contributo straordinario di 20mila euro destinato alla cooperativa Beppe Montana – Libera Terra di Belpasso, in provincia di Catania, che la scorsa estate ha subito numerosi atti di danneggiamento (furti e incendi di campi) a scopo di intimidazione.

“Se la criminalità pensa che le cooperative Libera Terra siano sole – dichiara il Presidente di Coop Liguria, Roberto Pittalis – si sbaglia di grosso, perché il movimento cooperativo è con loro. Lo siamo stati fin dalla nascita di questo progetto importantissimo, che restituisce dignità a quei territori, e continueremo a stare al loro fianco, sia attraverso la nostra rete commerciale, dando massima visibilità ai loro prodotti che oggi hanno raggiunto una qualità elevatissima, sia attraverso le nostre attività sociali, promuovendo assieme a Libera la cultura della legalità”.

“Il campo di impegno e formazione che organizziamo ogni anno presso le cooperative Libera Terra, aperto a Soci e personale, ne è un esempio e quest’anno si è svolto proprio presso la Beppe Montana, dal 13 al 19 ottobre. Per questo, abbiamo chiesto ai partecipanti di consegnare idealmente la donazione, a nome di tutta Coop Liguria, ai soci della cooperativa siciliana. A chi si stesse chiedendo perché sostenere una realtà così lontana dal nostro territorio rispondo che la criminalità organizzata è un problema che ci riguarda tutti e la nostra Liguria, purtroppo, è uno dei territori del Nord Italia in cui è riuscita a infiltrarsi con maggior successo”.

“A nome di tutta la nostra cooperativa – dichiara il socio della Beppe Montana – Libera Terra, Alfio Curcio – desidero esprimere la nostra più profonda gratitudine a Coop Liguria per il contributo straordinario e per la vicinanza concreta dimostrata in un momento difficile. Il sostegno ricevuto non rappresenta soltanto un aiuto materiale, ma è un segnale potente di fiducia che ci incoraggia a proseguire con determinazione il nostro lavoro sui beni confiscati alle mafie. La collaborazione tra cooperative, fondata su valori condivisi come diritti, giustizia sociale e inclusione, è una forza trasformativa”.

“Consapevoli che la cooperazione è al nostro fianco, possiamo affrontare con maggiore slancio le sfide quotidiane e continuare a restituire dignità ai territori feriti dalla criminalità organizzata. Il campo di impegno e formazione che ha coinvolto Soci e dipendenti di Coop Liguria è stato per noi un momento prezioso di scambio umano e professionale, che ha rafforzato il senso di comunità e il valore del fare cooperazione insieme. Questa alleanza tra Nord e Sud, tra realtà diverse ma unite da una visione comune, è la risposta più forte che possiamo dare a chi tenta di scoraggiare il nostro lavoro. Continueremo a coltivare la terra, realizzando prodotti sempre più buoni, per restituire la fiducia che ci è stata accordata”.

La cooperativa Beppe Montana – Libera Terra è intitolata al commissario catanese della squadra mobile di Palermo ucciso da un commando mafioso nel 1985, a soli 34 anni, per il contributo determinante che aveva dato alla ricerca e alla cattura di numerosi latitanti. Nata nel 2010, opera tra le province di Catania e Siracusa, gestendo 90 ettari di terreni agricoli appartenuti alla famiglia mafiosa dei Riela e al clan Nardo. La cooperativa coltiva soprattutto arance rosse di Sicilia e ulivi con metodo biologico e impiega un 30% di lavoratori svantaggiati.

A visitarla, per svolgere un’esperienza formativa fatta di affiancamento ai soci nelle attività quotidiane della cooperativa e incontri con varie realtà impegnate nella lotta alla mafia e con familiari di vittime innocenti, è andato un gruppo formato da 15 persone tra Soci e dipendenti di Coop Liguria.

Dal 2016 a oggi, i campi organizzati da Coop Liguria presso le cooperative Libera Terra sono stati 8, coinvolgendo in tutto un centinaio di persone.

A partire dal 23 ottobre 2025, i prodotti Libera Terra saranno proposti a prezzo scontato, dapprima negli ipermercati e poi nei supermercati di Coop Liguria, e nei sabati del 25 ottobre e del primo dicembre, dalle 10 alle 12, molti lavoratori Coop che negli anni passati hanno partecipato ai campi E!state Liberi! presidieranno le aree espositive per offrire informazioni a Soci e clienti, raccontando come nascono i prodotti e condividendo la propria esperienza formativa.