Cosseria. Nuova vita per il Crocifisso che nel 2021 era stato brutalmente vandalizzato da ignoti. Ai piedi del castello, accanto al cippo che ricorda i Caduti della divisione di fanteria Cosseria, un biker di passaggio aveva ritrovato il Cristo di legno mutilato e con una delle gambe conficcata nel costato. L’ondata di indignazione era stata notevole, con un’eco ben oltre i confini valbormidesi.

Il sindaco Roberto Molinaro si era prodigato per far sì che la statua tornasse al suo posto e il 18 giugno 2022 ci fu una cerimonia proprio in onore al riposizionamento del Crocifisso.

Il tempo, però, ha ammalorato le raffigurazione lignea e si è reso necessario un intervento di restauro più accurato. Lo scorso 12 ottobre questa opera è terminata e la statua è tornata a fare bella mostra di sè grazie all’impegno del volontario Dario Bacino e l’aiuto della restauratrice Claudia Maritano.