Croce Bianca Borghetto Santo Spirito, rinnovato il consiglio di amministrazione: Gabriele Possemato nuovo presidente

Borghetto Santo Spirito. È stato rinnovato in questi giorni il Nuovo consiglio di amministrazione della Croce Bianca Borghetto Santo Spirito, che resterà in carica fino a settembre 2028.
Risultano eletti dalle votazioni che si sono svolte nell’intera giornata di domenica 21 settembre 2025 i seguenti Consiglieri:
Moschetti Patrizia
Possemato Gabriele
Bronda Andrea
Oddone Bruno
Cannella Maurizio
Senatore Mario
Italiano Antonino
Vecchi Pierangelo
Miceli Marcello
Infantino Eleonora
Mascanzoni Paola
Successivamente nella prima Riunione mensile del Consiglio di Amministrazione della Croce Bianca Borghetto Ss sono state date le Cariche Associative per il triennio 2025/2028:
Presidente Possemato Gabriele
Vice Presidente Cannella Maurizio
Segreteria Moschetti Patrizia
Tesoriere Oddone Bruno
Consiglieri Bronda Andrea,Senatore Mario,Italiano Antonino,Vecchi Pierangelo,Miceli Marcello,Infantino Eleonora,Mascanzoni Paola
Ad Ogni Singolo Consiglieri sono state date specifiche Deleghe per il buon funzionamento del Ente. Nei prossimi mesi si porteranno avanti specifiche iniziative sul territorio Borghettino per cercare di trovare nuovi Volontari linfa vitale per la vita di una Pubblica Assistenza.