Crisi del Tpl in Liguria, sindacati: “Necessario confronto urgente con la Regione”

Liguria. “Come noto le aziende di Trasporto Pubblico Locale della Liguria stanno attraversando una crisi complessiva di settore, che si sta manifestando in termini economici e, in alcuni casi, anche con forti carenze di liquidità; tra le cause dell’attuale situazione di difficoltà c’è sicuramente il sottofinanziamento del settore, da parte di tutti i livelli istituzionali coinvolti”.

Lo affermano le segreterie regionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ultratrasporti e Faisa-Cisal, che hanno indirizzato una richiesta formale di confronto urgente sullo stato del settore.

“Vista l’attuale condizione del settore e dei suoi lavoratori e stante le recenti dichiarazioni del presidente di Regione Liguria, volte a favorire un percorso di unificazione delle aziende di TPL liguri, le scriventi organizzazioni sindacali, sono a richiedere un incontro con la stessa Regione e con l’assessore competente” concludono.