Cosseria, frana in località Cornareto: chiusura temporanea della strada

Cosseria. Il sindaco di Cosseria, Roberto Molinaro, ha emesso una ordinanza sindacale sulla chiusura temporanea del tratto di strada in località Cornareto in prossimità della frana attiva sul torrente cittadino, con decorrenza dalle ore 15.00 del giorno 17 ottobre 2025 fino al completo ripristino della viabilità.

“E’ una criticità che si protrae da settembre 2014, quando durante una pioggia consistente si era staccata una porzione di collina superando il torrente ed investendo la strada pubblica sul terriorio di Cosseria – afferma il primo cittadino -. La collina è sita sul territorio di Carcare ed è di proprietà privata. I vari smottamenti negli anni hanno sempre coinvolto la strada pubblica di Cornareto che fa parte del COmune di Cosseria nel tratto finale al confine con il comune di Carcare”.

“Il confine tra i due paesi è delimitato dal torrente Cornareto e dal sottopasso autostradale. In questa area è presente un’importante società, Torterolo & Re, che fabbrica porte blindate ed esporta in tutto il mondo. I suoi stabilimenti sono situati sia su Cosseria che su Carcare e da anni la società imprenditoriale lamenta giustamente la pericolosità della strada poichè è a ridosso della fronte della frana attiva. Dallo scorso anno la sirìtuazione è totalmente peggiorata. La strada è divelta in più punti, l’alveo del torrente è è deviato e pieno di materiale derivato dalle numerose frane” aggiunge ancora il sindaco.

“L’ordinanza sindacale di chiusura sino al ripristino delle condizioni di sicurezza è doverosa. Purtroppo l’entità e l’ampiezza del fronte franoso non permette una risoluzione del problema in tempi brevi e con una somma modesta. L’auspicio è che venga presa in considerazione dalla Regione”.

“In passato sono stati effettuati sopralluoghi da parte dei tecnici della Protezione Civile regionale e nazionale però non ci sono state successive interlocuzioni. Del caso se ne occupa anche la magistratura a seguito dell’esposto presentato dalla società Torterolo & Re. La mia preoccupazione è che il tratto di torrente nel sottopasso autostradale è totalmente ostruito euna prossima pioggia consistente potrebbe avere ripercussioni sullo stabilimento sito in Cosseria. Il Comune di Cosseria è già interventuo più volte a con fondi propri a rimuovere i detriti. Ora serve un intervento definitovo e risolutivo” conclude.