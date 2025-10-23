Coppa Liguria 1^ Cat, spicca il golazo di Gastaldi dell’Albingaunia

Ieri sera si sono disputate le gare di andata degli ottavi di finale della Coppa Liguria di Prima Categoria. Una serata da 22 gol di cui uno davvero spettacolare: quello di Alessio Gastaldi dell’Albingaunia, decisivo per battere il Cengio all’Annibale Riva.
Tutti i risultati
Atletico Quarto 1 – 0 San Lorenzo Della Costa
Albingaunia Sport Albenga 1 – 0 Cengio
Bru. Borg. Lux 1 – 2 F.C. Lavagna 2.0
Lerici F.C. 2 – 1 Cadimare Calcio
Olimpic 1971 4 – 1 Valsecca Calcio
Speranza 1912 F.C. 2 – 1 Old Boys Rensen
Ospedaletti Calcio 0 – 3 Virtus Sanremese
Torriglia 1977 3 – 0 Borgoratti
