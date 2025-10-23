  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Ottavi di finale

Coppa Liguria 1^ Cat, spicca il golazo di Gastaldi dell’Albingaunia

Tra i risultati delle gara di andata degli ottavi di finale c'è la vittoria dei bianconeri con il gran gol del centrocampista ingauno

Foto di Ginevra Giglio

Ieri sera si sono disputate le gare di andata degli ottavi di finale della Coppa Liguria di Prima Categoria. Una serata da 22 gol di cui uno davvero spettacolare: quello di Alessio Gastaldi dell’Albingaunia, decisivo per battere il Cengio all’Annibale Riva.

Tutti i risultati

Atletico Quarto 1 – 0 San Lorenzo Della Costa

Albingaunia Sport Albenga 1 – 0 Cengio

Bru. Borg. Lux 1 – 2 F.C. Lavagna 2.0

Lerici F.C. 2 – 1 Cadimare Calcio

Olimpic 1971 4 – 1 Valsecca Calcio

Speranza 1912 F.C. 2 – 1 Old Boys Rensen

Ospedaletti Calcio 0 – 3 Virtus Sanremese

Torriglia 1977 3 – 0 Borgoratti

 

 

 

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.