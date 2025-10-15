Coppa Italia Eccellenza, S.F. Loano – Pietra Ligure LIVE: serata di ritorno del derby

SAN FRANCESCO LOANO vs PIETRA LIGURE 0-2 (26′, 62′ Rovere)

64′ Fuori Pili, dentro Gasco nel Pietra.

62′ Gol del Pietra! Inserimento perfetto di Rovere sulla sinistra, raddoppio dei biancocelesti che ora passano avanti nel punteggio complessivo. Altra bella trama in costruzione che ha propiziato il gol.

61′ Ci prova Insolito da fuori: pallone alto.

58′ Partita che si è leggermente imbruttita in questa seconda frazione: il Pietranon sta riuscendo nell’intento detto precedentemente, la San Francesco attacca prestando però molta attenzione nella copertura degli spazi.

55′ Pietra che punta a schiacciare il Loano nella propria metà campo, che deve cercare di curare la fase di pressione con la linea e ripartire trovandosi in inferiorità numerica.

47′ Occasione Pietra! Dominici colpisce da posizione ravvicinata, bravo Pusceddu a deviare e far scampare il pericolo.

Dentro Lingua, fuori Carastro: si copre maggiormente Brignoli. Si riparte! Primo squillo del Pietra, Odasso però calcia alto da fuori.

Secondo tempo

45’+2′ Parata di Duberti sul Cassata, pescato da Auteri. Finisce poi il primo tempo: 1-0 Pietra nei primi quarantacinque minuti.

45′ Ammonito anche Cassata nel Loano. Sono due i minuti di recupero.

42′ Espulso Basso! Doppio giallo per un fallo sulla trequarti avversaria, Loano in 10. Auteri scende davanti alla difesa, Cauteruccio esterno.

41′ Ammonito anche Ravoncoli: si aggiunge al giallo di Pili, il Pietra ha i due centrali ammoniti.

39′ Finisce a terra in area Basso, proteste in casa Loanoa non c’è niente secondo il direttore di gara.

36′ Ammonito Pili che ha steso Cauteruccio. Pietra che sta perdendo un po’ di campo inn questi ultimi minuti, ne vuole approfittare la squadra di Brignoli.

34′ Ottima chiusura di Leo su Insolito in ripartenza. Bella partita al “Merlo” di Ceriale.

31′ Tentativo deviato in area di Cassata. Prende campo la San Francesco. Su una punizione altra occasione con Carastro che non riesce a dare forza al pallone in piena area di rigore.

30′ Bene il Pietra che ha preso coraggio e gioca con maggiore naturalezza. Loano che ha perso un pochino le distanze ma reagisce con tenacia.

27′ Parata di Duberti sul bel tiro in area di Bonifazio in girata.

26′ Rovere! Gol del Pietra! Recupera palla Fatnassi, servito Insolito che mette in mezzo con Dominici che colpisce di testa e il capitano biancoceleste la spinge in porta: è 1-0 Pietra! Bella rifinitura della squadra di Moraglia.

23′ Moraglia chiede ai suoi di essere più coraggiosi in possesso, proponendosi per giocare. Brignoli molto soddisfatto in panchina, i suoi stanno interpretando la partita con piglio e tanta intensità per spezzare le linee avversarie.

17′ Intensità importante in questa prima parte di partita con la San Francesco che fa tanta pressione sui portatori pietresi per ripartire velocemente in avanti.

12′ Altra occasione Loano! Duberti perde una palla recuperata da Cassata che però conclude fuori. Sulla ripartenza una bella azione del Pietra con Dominici che non arriva sulla palla tagliata di Rovere a pochi passi dal palo.

10′ Clamorosa occasione per Loano! Lancio di Pusceddu per Auteri in posizione regolare, il numero dieci mette in mezzo e Cassata colpisce da pochi passi centrando la traversa con la palla che poi finisce alta.

9′ Insolito servito in area colpisce fuori contrastato da Basso. I biancocelesti lamentano un contatto, nulla secondo Trabucco.

8′ C’è il primo ammonito della gara: Basso ferma una ripartenza pietrese orchestrata da Insolito, giallo per lui.

6′ Imbucata di Giglio dal limite dell’area, ma esce bene Pusceddu. Quest’ultimo rischia sulla pressione di Dominici con il pallone che schizza in rimessa laterale.

5′ Subito ritmi alti in questi primi cinque minuti di gioco.

2′ Salvataggio di Pili in area su Auteri: pallone messo in corner. Angolo battuto con i movimenti da schema che favorisce Auteri per la conclusione dello stesso Auteri: para in due tempi Duberti.

Si comincia! Bella cornice di pubblico al “Merlo”.

Primo tempo

Le formazioni

San Francesco Loano: 1 Pusceddu, 2 Basso, 3 Leo, 4 Lufi, 5 Oxhallari, 6 Valentino, 7 Cauteruccio, 8 Bonifazio, 9 Cassata, 10 Auteri, 11 Carastro. A disposizione: 12 Scalvini, 13 Lingua, 14 Youssoufa, 15 Mercurio, 16 Rizzonato, 17 Rimondo, 18 Hovsepian, 19 Alberto, 20 Celella. Allenatore: Davide Brignoli.

Pietra Ligure: 12 Duberti, 3 Pili, 4 Ravoncoli, 5 Odasso, 7 Insolito, 8 Giglio, 9 Dominici, 10 Rovere, 13 Aicardi, 15 Pavese, 20 Fatnassi. A disposizione: 1 Balducci, 2 Gasco, 6 Castiglione, 11 Sogno, 14 Faedo, 16 Siriu, 17 Malagrida, 18 Iorio, 19 Prudente. Allenatore: Andrea Moraglia.

Arbitra Trabucco di Chiavari, coadiuvato da Sorace e Scandale della sezione di Genova.

Loano. Sono stati giorni particolarmente movimentati in casa San Francesco Loano, che ha deciso di separarsi da Alessandro Lupo dopo appena cinque giornate. Al suo posto è arrivato Davide Brignoli e oggi al “Merlo”, stadio del suo ex Ceriale, inizierà la sua avventura in rossoblù e da allenatore in Eccellenza. Di fronte c’è il Pietra Ligure che punta alla rimonta del parziale che all’andata ha visto i rossoblù avere la meglio con il gol di Cassata. Una serata di derby di coppa dai molti significati: un appuntamento da circoletto rosso.