Coppa Italia di Serie D: il Vado domina il Sestri Levante (3-0) e accede ai sedicesimi di finale

Vado-Sestri Levante 3-0
Reti: 33′ Torre, 37′ Cecchinato, 53′ Barwuah
Secondo tempo:
90’+3 Fischio finale: Vado-Sestri Levante 3-0. La squadra di Roselli avanza al turno successivo dove affronterà la Pistoiese, vittoriosa nello scontro con il Tau Altopascio.
90′ Tre minuti di recupero.
82′ Vado ancora vicino alla quarta rete. Assolo di Barwuah, il quale va via in velocità. All’ultimo si allunga tuttavia il pallone favorendo l’intervento in uscita bassa di Mazzadi.
74′ PARATO! Dagli undici metri va Raffini (appena entrato), che si fa ipnotizzare da Mazzadi. Tiro a destra a mezza altezza respinto. Sulla ribattuta è ancora il portiere ospite a salvare.
73′ Rigore Vado. Barwauah, pregevole giocata. Doppio passo su due avversari. Il secondo lo atterra in area. L’arbitro indica il dischetto senza esitazione.
69′ Occasione Sestri Levante per accorciare. Cross dalla sinistra, sponda di testa verso Klimavicius, liberatosi sul primo palo. Bellocci salva provvidenzialmente, chiudendo lo spcchio in uscita all’attaccante corsaro.
53′ GOL VADO! Cecchinato in spolvero. Salta un avversario e serve il taglio di Barwuah. L’attaccante rossoblu, messo solo davanti al portiere, non sbaglia. Apre il piattone e fa tris. 3-0.
48′ Klimavicius, appena subentrato, scarica per Pio Loco. Corpo all’indietro, palla alta.
La partita riprende (16:06).
Primo tempo:
45’+1 Fine primo tempo: Vado-Sestri Levante 2-0.
45′ Un minuto di recupero.
37′ GOL VADO. Cecchinato vince un contrasto dal limite, si libera di un avversario e conclude. Il suo sinistro si infila nell’angolino. Prova convincente dei quinti finora di “riserva” Torre e Cecchianato, oggi impiegati dal primo minuto. Autori di entrambe le marcature vadesi. 2-0.
33′ GOL VADO! Lancio col contagiri di Pisanu per la sponda aerea di Barwauah. Torre riceve a rimorchio e dalla lunetta fa partire una staffilata dritto per dritto, che si infila nell’angolino. 1-0.
31′ Barwauah atterrato in area. I localo protestano per un possibile fallo da rigore. L’arbitro lascia correre.
21′ Punizione Sestri Levante sulla trequarti sinistra. Va Garzia, fuori bersaglio.
19′ Barwauah si invola verso la porta e scarica all’indietro per Pisanu. Il centrocampista vadese, dalla lunetta, perde l’attimo per la conclusione da posizione favorevole.
16′ Annaloro crossa da destra. Tozaj stacca a centro area, palla alta.
6′ Cecchinato avanza e tira col destro. Traittoria deviata, il portiere ospite para.
La gara inizia (15:02). Ampio turn-over da entrambe le parti. Da segnalare la presenza in tribuna di Mario Balotelli, venuto ad assistere il fratello.
Tabellino:
VADO: Bellocci, Gulinelli, Messina, N’Dianefo, Sacco (66′ Viola), De Rinaldis, Pisanu (61′ Ciccone), Pastorino (68′ Piazza), Torre, Cecchinato (70′ Raffini), Barwauah
A disp.: Viganò, Arras, Raffini, Caremoli, D’Angelo, Lupinacci, Piazza.Allenatore: Roselli
SESTRI LEVANTE: Mazzadi, Dell’Asta (81′ Malamace), Madadu, Giammarresi, Masini, E. Tozaj (46′ Klimavicius), Garzia, Annaloro (66′ Salducco), Lunghi, Pio Loco (54′ Ferretti), Cattaneo
A disp.: V. Tozaj, Pane, Piazza, Cominetti, Salducco, Ferretti, Malamace, Anzalone. Allenatore: Riolfo
Arbitro: Matteo Bevere (Chivasso). Assistenti: Daniele Nesi e Filippo Scorteccia (Firenze)
Note: Pomeriggio mite e soleggiato (22°). Fondo sintetico in buone condizioni. Al 74′ Mazzadi (S) para rigore a Raffini (V). Angoli 1-3. Spettatori 200 circa
Vado Ligure. Trentaduesimi di finale della Coppa Italia di Serie D. Il Vado ospita il Sestri Levante, fischio d’inizio quest’oggi allo stadio “Chittolina” ore 15:00.
Gara “secca”, nel caso di risultato in parità nei 90′ regolamentari si procederà direttamente con i calci di rigore. Chi passa affronterà nei sedicesimi di finale la vincente tra Tau Altopascio-Pistoiese.