Riflessione

Coop Liguria, studenti e insegnanti a confronto sul tema “Cibo & Clima. Il pianeta è servito”

L’incontro, organizzato in vista della ripartenza delle attività didattiche Saperecoop, ha coinvolto studenti e insegnanti in una riflessione sull’impatto dei comportamenti alimentari sull’ambiente

Liguria. Si è svolto questa mattina, a Palazzo Ducale, l’incontro “Cibo & Clima – Il pianeta è servito”, promosso da Coop Liguria in vista della ripartenza delle attività gratuite Saperecoop, proposte da oltre quarant’anni alle scuole di ogni ordine e grado.

L’evento rientra tra le iniziative promosse da Coop Liguria in occasione del suo ottantesimo anniversario, che ricorre proprio nel 2025.

La scelta del tema è legata al drammatico impatto dei cambiamenti climatici sugli eco-sistemi e prende spunto da un progetto didattico nazionale che Coop propone alle scuole già dallo scorso anno, per approfondire il legame tra scelte alimentari e alterazione del clima.

Relatori dell’incontro, che si è aperto con un gioco didattico volto a stimolare i ragazzi a interrogarsi su parole importanti, come consumo, produzione alimentare, transizione ecologica e cambiamento climatico, sono stati:
– Chiara Pirovano, di EStà – Economia&Sostenibilità, centro indipendente di ricerca, formazione e consulenza, intervenuta sul tema “Cibo, clima e transizione ecologica: ingredienti per il futuro”;
– Benedetta Frare, di Faitrade Italia, la più importante organizzazione che certifica le filiere equosolidali, che ha parlato della “Strategia Fairtrade contro il cambiamento climatico”;
– Carmela Favarulo, referente Politiche Sociali di ANCC-Coop, che ha raccontato l’impegno delle cooperative di consumatori nell’educazione dei giovani con un intervento intitolato “Agire il cambiamento. 1980-2025, Coop e l’educazione al consumo consapevole”;
– Emanuele Bargelli, progettista didattico del Festival della Scienza, che ha illustrato 20 anni di collaborazione tra Coop e il Festival con “Scienza in cucina 2.0”.

Ad ascoltarli c’erano un centinaio di studenti da tutta la regione, oltre a docenti, Soci e cittadini.

L’educazione ambientale è da sempre una delle colonne portanti delle attività Saperecoop, che ogni anno, in Liguria coinvolgono più di 18.000 bambini e ragazzi. Gli altri due temi cardine sono l’alimentazione e la cittadinanza attiva. Le attività si svolgono in tutte le località dove Coop Liguria è presente, presso le sale punto d’incontro o direttamente al supermercato, spesso utilizzato come un vero e proprio laboratorio didattico.

I percorsi, sempre gratuiti, si possono prenotare tramite il sito saperecoop-liguria.it fino al 15 novembre 2025. In aggiunta alle proposte elencate sul sito, le scuole possono anche richiedere agli educatori Coop una proposta personalizzata, tarata sulle esigenze specifiche della propria scuola.

