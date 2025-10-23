Albenga. “In un attimo abbiamo perso i soldi risparmiati con tanti sacrifici per i nostri figli e non sappiamo nemmeno se, e come, li riavremo. Fa molto male, e lo fa ancora di più al pensiero che la nostra cifra è persino irrisoria se paragonata ad altre consegnate da amici e conoscenti: alcuni sono stati letteralmente rovinati da questa vicenda”.

È il grido di dolore di una delle tante persone invischiate, loro malgrado, in quello che, secondo quanto ricostruito dalla Procura di Savona e dalla Guardia di Finanza, era un vasto e sofisticato sistema di truffa basato sul famigerato “schema Ponzi” e messo in atto da Maura Bico, ex consulente finanziaria e bancaria di Albenga, arrestata e finita ai domiciliari.

Bico, 70 anni, ex professionista di lungo corso, formalmente in pensione e cancellata dall’albo dal 2014, anche negli anni successivi ha raccolto e gestito i risparmi di numerosi clienti. A questi ultimi, l’indagata si sarebbe presentata come procacciatrice d’affari per conto di un noto istituto bancario e assicurativo svizzero, promettendo rendimenti sicuri e rilevanti.

La dinamica era sottile e il primo obiettivo – racconta a IVG una donna (che abbiamo deciso di mantenere anonima per privacy) che sarebbe stata truffata insieme al marito ed al fratello – era guadagnare credibilità: “Noi l’abbiamo conosciuta attraverso il passa parola. Con alcuni clienti si è comportata molto bene, è riuscita a conquistarne la fiducia e questo ha fatto sì che loro parlassero con conoscenti e amici suggerendo di rivolgersi a lei per guadagni garantiti che, al giorno d’oggi, ovviamente fanno comodo a tutti”.

La famiglia ingauna si era avvicinata con cautela: “Eravamo un po’ diffidenti inizialmente e abbiamo deciso di incontrarla di persona – raccontano – Ci siamo presentati io, mio marito e mio fratello. Io e mio marito abbiamo due bimbi piccoli e abbiamo deciso di disinvestire i risparmi che avevamo già messo da parte per loro, circa 5.000 euro, per affidarli a lei. Mio fratello le ha dato altri 5.000 euro suoi, per un totale di 10.000 euro. E tutto il denaro è stato consegnato regolarmente, tramite bonifico”.

La promessa, secondo la donna, era di guadagni importanti: “Se ricordo bene ci prospettò la possibilità di raggiungere quasi il doppio della cifra consegnata in un anno“. Quando la notizia del lavoro della Guardia di Finanza è iniziata a circolare tra gli interessati (questo già mesi fa), la famiglia l’ha subito contattata per richiedere la restituzione del capitale. “Non ci importava più dei guadagni extra a quel punto, che ci fossero o meno, volevamo solo riprendere i nostri soldi. E lì sono iniziati i problemi” ha ricordato ancora la mamma ingauna.

Dopo forte insistenza (“tante le chiamate ed i messaggi”), alla fine è riuscita a strappare un accordo per la restituzione a rate, a 400 euro al mese. “E subito è stata di parola, almeno per i primi due mesi: io e mio marito abbiamo recuperato 800 euro, mentre mio fratello, purtroppo, nulla. Poi lei mi ha riferito di essere impossibilitata a restituirmi il resto della cifra perché aveva i conti bloccati dopo l’intervento della Guardia di Finanza. Da allora, fino ad oggi, non abbiamo mai più avuto sue notizie”.

E la famiglia si è così ritrovata in un limbo, senza sapere quale sarà il destino dei soldi risparmiati a suon di sacrifici e messi da parte nell’esclusivo interesse di garantire un aiuto futuro ai figli piccoli: un colpo durissimo.

La notizia delle difficoltà a riavere i soldi per i clienti dell’ex consulente finanziaria arrestata, a quanto pare, era già nota nel settore: conferme a IVG arrivano anche da una fonte del settore bancario, a cui diversi clienti avevano raccontato di averle affidato dei soldi trovando poi grande difficoltà per riaverli. I casi di persone che avrebbero perso piccole e grandi cifre a causa della condotta della promotrice finanziaria infatti, sarebbero centinaia (112 quelli contestati dalla GdF alla Bico, ma nelle prossime settimane potrebbero aggiungersene altri).

Tra questi, anche quelli di due famiglie del ponente savonese che, dopo essere entrate in confidenza e, anzi, stretta familiarità, con la donna, hanno scelto di affidarle importanti cifre: dai guadagni dell’attività commerciale che rappresentava l’unica fonte di reddito ai risparmi di una vita, che in un caso sarebbero dovuti servire anche a “garantire” il futuro di un bambino. Due casi i cui contorni, purtroppo, sono emersi soltanto dopo alcuni anni di rapporti e fiducia, quando ormai il danno si era fatto irreparabile e la situazione economica delle persone truffate era ormai compromessa.

Ma per la famiglia della mamma a cui abbiamo garantito l’anonimato e per tutti gli altri truffati, potrebbe accendersi una luce in fondo al tunnel, alimentando la speranza che il recupero del proprio denaro possa concretizzarsi: proprio al fine di garantire un ristoro alle vittime della frode perpetrata, infatti, è stato disposto il sequestro, anche per equivalente, di tutti i profitti illecitamente conseguiti. I militari hanno quindi sequestrato liquidità, un autoveicolo di pregio e 23 beni immobili siti ponente ligure.

Scendendo nello specifico delle indagini, condotte dalla Guardia di Finanza, e coordinate dalla Procura della Repubblica, sono partite dall’analisi di operazioni sospette sui conti correnti del nucleo familiare dell’indagata. Tra il 2020 e il 2025, sono emerse movimentazioni in entrata per oltre 5 milioni di euro, con causali generiche, accompagnate da querele sporte da soggetti raggirati, insospettiti dalle mancate restituzioni.

L’attività della Fiamme Gialle ha consentito di raccogliere gravi indizi a carico dell’indagata che avrebbe raccolto abusivamente i risparmi di 112 clienti, promettendo, come detto in precedenza, alti rendimenti e accreditando prospetti falsificati di investimenti in fondi di diritto lussemburghese. La dinamica ricostruita dagli inquirenti è quella del noto modello truffaldino piramidale noto come “schema Ponzi”, poiché gli investimenti proposti non sarebbero stati in realtà svolti per conto dei clienti, ma le disponibilità finanziarie acquisite sarebbero transitate nei conti correnti della banker, in quelli dei suoi più stretti familiari o della società di famiglia.

La platea di clienti raggirati è variegata, comprendendo fasce d’età tra i 30 e i 70 anni, e profili professionali dal pensionato a professionisti e dirigenti. Le contestazioni mosse a vario titolo a Maura Bico e ai familiari prossimi congiunti includono abusivismo finanziario, truffa aggravata, riciclaggio e autoriciclaggio.