Consiglio comunale sui rifiuti, Mij (M5S): “Scena muta dell’Rsu una sconfitta per tutti”

Savona. “Mi tocca intervenire in quanto sono stato io ad insistere affinché nel consiglio straordinario sulla raccolta dei rifiuti a Savona venisse lasciato spazio anche ai lavoratori, i quali credo abbiano molto da dire riguardo la partenza del nuovo servizio porta a porta. Ritengo, e non sono l’unico a farlo, che il numero di operatori sia insufficiente per questo nuovo servizio che richiede più manodopera e infatti, rispetto al piano industriale, mancano circa 40 lavoratori. Sentire il loro contributo, dato che vivono quotidianamente l’azienda, credo potesse essere utile ai cittadini oltre che a tutta l’amministrazione comunale”. Così il consigliere comunale Federico Mij replica alle dichiarazioni del segretario provinciale Fit Cisl, Danilo Causa.

“La scena muta a cui abbiamo assistito è una sconfitta per tutti: per prima cosa ricordiamo che l’azienda è al 51% pubblica sotto il controllo di Ata quindi del comune, in altre parole i cittadini sono i soci di Sea-S e hanno tutto il diritto di sapere come vanno le cose in azienda; in secondo luogo non vedo alcuna ragione per offendersi per il fatto che non siano stati convocati i segretari, la nostra volontà politica era di ascoltare direttamente i lavoratori e avevamo tutto il diritto di farlo; invocare poi un clima inadatto per poter parlare liberamente è surreale visto che tutti gli altri invitati hanno potuto esprimersi e, a parte in qualche momento, il clima è stato adeguato per poter svolgere il consiglio comunale”.

“Peraltro non ho ragione di pensare che il silenzio del rappresentante dei lavoratori derivi da ricatti economici da parte della dirigenza altrimenti sarebbe molto grave. Sono sicuro invece che l’ad Valle così come il presidente Altamura auspicassero che il rappresentante dei lavoratori fornisse il suo contributo come hanno fatto tutti gli altri. È chiaro che in una prossima occasione ci penserò due volte prima di invitare tale rappresentanza sindacale”, conclude il consigliere pentastellato.