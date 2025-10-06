Confcommercio Savona saluta Piero Astengo: “Protagonista dell’associazione e del settore immobiliare”

La Confcommercio Savona saluta con affetto e riconoscenza Piero Astengo, stimato immobiliarista ed esponente di rilievo del territorio savonese.

È stato per anni membro della giunta di Confcommercio Savona, presidente della FIMAA (Federazione Italiana Mediatori Agenti Affari aderente a Confcommercio), molto attivo nell’associazione, sempre disponibile al confronto e attento alle esigenze del settore.

Confcommercio Savona si unisce al dolore dei familiari e di tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato.

A portare l’affetto di Confcommercio è il presidente, Enrico Schiappapietra: “Vogliamo unirci al dolore della famiglia, ricordando Piero come una persona che ha amato profondamente la nostra città, ha dedicato passione e impegno, la vita intera al mondo del commercio. Storico socio e per molti anni membro della giunta della nostra associazione, sapevamo di trovare in lui un riferimento, ha sempre rappresentato i valori di serietà, dedizione e amore per Savona. A nome di Confcommercio esprimo la più sincera vicinanza alla famiglia e un ringraziamento per quanto ha saputo donare alla nostra comunità”.

Giuseppe Molinari, vicepresidente Confcommercio Savona: “Ho lavorato con Piero per oltre trent’anni: era un uomo da cui imparare, si è speso molto per la crescita del territorio e dell’associazione. Era attento al turismo, al mondo del commercio, ovviamente alle esigenze degli agenti immobiliari che rappresentava. Era soprattutto un attento osservatore del Savonese e lavorava per valorizzarlo. Ci mancherà”.