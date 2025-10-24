  • News24
Condannato a 5 anni di reclusione per omicidio: la Polizia di Stato individua e arresta ricercato internazionale

La Squadra Mobile si era già attivata per le ricerche del Red Notice Interpol a seguito di "Alert Alloggiati" presso una struttura ricettiva della riviera savonese

polizia stato squadra mobile savona

Savona. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di origini egiziane, cittadino austriaco, perché ricercato in campo internazionale.

I poliziotti della Squadra Mobile lo hanno individuato ed arrestato in via provvisoria, ai fini dell’estradizione verso l’Egitto, poiché destinatario di un ordine di esecuzione pena a cinque anni di reclusione, emesso da un tribunale egiziano, per il reato di omicidio.

I fatti per i quali si procede risalgono a molti anni fa, in Egitto, quando l’arrestato, assieme al padre, per una disputa relativa ad un terreno, avrebbero sparato al contendente, che si trovava a passare davanti a casa loro, per poi darsi irreperibili.

Pertanto, il ricercato e suo padre furono condannati a cinque anni di reclusione per aggressione con esito mortale.

La stessa Squadra Mobile si era già attivata per le ricerche del Red Notice Interpol nei giorni scorsi, a seguito di “Alert Alloggiati” presso la struttura ricettiva della riviera savonese, dove, al momento del controllo il ricercato, con i suoi compagni di viaggio, era già partito per la Spagna.

Le indagini svolte hanno permesso di apprendere che lo stesso sarebbe ritornato in Italia il venti ottobre e avrebbe passato la notte presso la struttura ricettiva dove è stato rintracciato.

Al termine delle formalità, l’arrestato è stato condotto nel carcere di Genova Marassi, a disposizione dell’autorità giudiziaria per le procedure relative all’estradizione.

