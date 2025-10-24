Condannato a 5 anni di reclusione per omicidio: la Polizia di Stato individua e arresta ricercato internazionale

Savona. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di origini egiziane, cittadino austriaco, perché ricercato in campo internazionale.

I poliziotti della Squadra Mobile lo hanno individuato ed arrestato in via provvisoria, ai fini dell’estradizione verso l’Egitto, poiché destinatario di un ordine di esecuzione pena a cinque anni di reclusione, emesso da un tribunale egiziano, per il reato di omicidio.

I fatti per i quali si procede risalgono a molti anni fa, in Egitto, quando l’arrestato, assieme al padre, per una disputa relativa ad un terreno, avrebbero sparato al contendente, che si trovava a passare davanti a casa loro, per poi darsi irreperibili.

Pertanto, il ricercato e suo padre furono condannati a cinque anni di reclusione per aggressione con esito mortale.

La stessa Squadra Mobile si era già attivata per le ricerche del Red Notice Interpol nei giorni scorsi, a seguito di “Alert Alloggiati” presso la struttura ricettiva della riviera savonese, dove, al momento del controllo il ricercato, con i suoi compagni di viaggio, era già partito per la Spagna.

Le indagini svolte hanno permesso di apprendere che lo stesso sarebbe ritornato in Italia il venti ottobre e avrebbe passato la notte presso la struttura ricettiva dove è stato rintracciato.

Al termine delle formalità, l’arrestato è stato condotto nel carcere di Genova Marassi, a disposizione dell’autorità giudiziaria per le procedure relative all’estradizione.