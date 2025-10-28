Comuni montani, dal Ministero la risposta ad Anci Liguria: “Preoccupazioni infondate, decreto non c’è ancora”

“Dal dipartimento Affari Regionali filtra stupore per la presa di posizione pubblica da parte di Anci Liguria in merito alla classificazione dei Comuni montani, secondo cui sarebbe già pronta una bozza di decreto che andrebbe a danneggiare le realtà locali della regione”.

Così dal Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie, guidato da Roberto Calderoli, in merito alla vicenda dei criteri per stabilire le località montane.

“Per onor di verità e opportuna chiarezza, si sottolinea che questa voce va destituita di ogni fondamento poiché non esistono al momento bozze del decreto in questione. Peraltro è ancora in corso un lavoro istruttorio che si sviluppa sulla base delle rilevazioni degli esperti nominati nelle scorse settimane dalla Conferenza Unificata, sulla cui indicazione il ministro Calderoli non ha avuto voce in capitolo ma anzi ha lasciato piena libertà di scelta alla Conferenza delle Regioni, a Upi e alla stessa Anci nazionale”.

“Tali proposte degli esperti andranno a contribuire alla stesura del decreto in questione, che comunque rispetterà le prerogative previste dalla legge Calderoli per la montagna, considerando i parametri altimetrico e di pendenza come principali dati di riferimento. Allo stato attuale e secondo le verifiche effettuate per il caso di specie, non risulta sul tavolo degli esperti alcun tipo di proposta che avvalori quanto ipotizzato da Anci Liguria” concludono dal Ministero.

Sul tema interviene anche il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Entroterra e alla Montagna Alessandro Piana: “Ancora una volta il Pd tenta di cavalcare una polemica strumentale basata sul nulla e spiace constatare che anche ANCI Liguria si sia fatta trascinare su questa posizione. Ad oggi non esiste alcuna bozza dei decreti attuativi relativi alla Legge 131/2025 sulle zone montane. Lo ha chiarito in modo inequivocabile il Dipartimento per gli Affari Regionali, smentendo in maniera categorica i numeri diffusi dal Partito Democratico. Gli unici documenti finora elaborati sono analisi tecniche preliminari predisposte da esperti indicati dalla Conferenza Unificata d’intesa anche con ANCI nazionale”.

“Chiedo dunque al Pd di dire chiaramente dove abbia preso quei numeri e quale ‘bozza’ abbia consultato – conclude il vicepresidente – visto che al momento non esiste. La verità è che, al momento, nessuna proposta è stata ancora trasmessa al Ministro Calderoli, e ciò che gli verrà sottoposto terrà conto anche delle peculiarità della Liguria”.

il segretario del PD Liguria Davide Natale e i membri della segreteria regionale Katia Piccardo e Gianluca Nasuti replicano: “Piana non legge nemmeno la posta che gli viene inviata da Anci Liguria: i numeri che abbiamo dato sui Comuni montani a rischio esclusione non ce li siamo inventati noi, sono quelli che ha dato Anci e che sono stati mandati via mail dall’Associazione stessa. Così Piana, non potendo prendersela con i suoi sindaci e con Anci, se la prende con il Partito Democratico, ma noi abbiamo sollevato un problema che è una preoccupazione per tanti amministratori liguri, non solo nostra. Invece di attaccare il PD, si occupi di quanto stanno facendo, o meglio, non stanno facendo a Roma. Noi ci siamo solo fatti portavoce dei timori dei territori”.

“Piana riacquisti un equilibrio, stia al fianco delle amministrazioni locali e dica chiaramente che il Ministro Calderoli e il comitato istituito attorno alla legge sul riconoscimento e la promozione della zona montana stanno facendo un lavoro che non va bene per la Liguria. Noi continueremo a denunciare quanto non funziona e saremo al fianco degli amministratori locali. Non ci facciamo intimidire dalle parole di Piana a cui chiediamo, invece, di non accettare supinamente quanto viene fatto dal governo”, così