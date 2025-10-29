Commemorazione dei defunti, a Stella la deposizione di un cuscino di fiori sulla tomba del Presidente Sandro Pertini

Savona. Come di consueto, nella ricorrenza della Commemorazione dei defunti, avranno luogo una serie di cerimonie ufficiali.
Il 2 novembre prossimo, alle ore 09.00 presso il Cimitero del Comune di Stella avrà luogo la deposizione, a nome del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, di un cuscino di fiori sulla tomba del Presidente Sandro Pertini.
Successivamente, nel capoluogo alle ore 10.00, presso il Cimitero di Zinola, presenti le massime Autorità civili, militari e religiose della provincia, si procederà alla deposizione, a partire dalle ore 10.00, di corone di alloro presso il Sacrario dei Defunti, il Sacrario dei Partigiani, il Cippo dei Caduti nella 2^ Guerra Mondiale, il Cippo degli Invalidi di guerra e la Lapide dei Deportati.
A seguire saranno anche deposti fiori al Campo dei Bambini.
Dopo la Santa Messa, celebrata dal Vescovo della Diocesi di Savona-Noli, Mons. Calogero Marino, il programma prevede, ancora, alle ore 11.20, la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti “Rintocchi e Memorie” di Piazza Mameli e, alle ore 12.00, presso il Molo antistante la Torre “Leon Pancaldo”, il lancio in mare di una corona d’alloro, a cura della Capitaneria di Porto, in memoria di tutti i Caduti del Mare.
Alle ore 12.45 presso la Questura di Savona sarà effettuata, infine, la deposizione di una corona d’alloro al cippo dei caduti della Polizia di Stato.