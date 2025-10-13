  • News24
Incontro

Comitato Villapiana La Rusca: primo incontro del Tavolo della Cultura

Si è svolto venerdì 10 ottobre, presso la Casa del Volontariato di via San Lorenzo

Savona. Grande successo per la prima riunione del Tavolo della Cultura del Comitato Cittadino Villapiana La Rusca, che si è svolta venerdì 10 ottobre presso la Casa del Volontariato di via San Lorenzo.

“All’incontro, – hanno fatto sapere gli organizzatori, – hanno partecipato numerosi cittadini, sia in presenza che online, portando idee, proposte e tanta voglia di collaborare per valorizzare il quartiere attraverso iniziative culturali, artistiche e sociali”.

“Durante la serata è emerso un forte spirito di collaborazione e partecipazione, segno della vitalità e del desiderio di molti di contribuire concretamente alla crescita di Villapiana”, hanno proseguito.

Il Tavolo della Cultura sarà coordinato da Mauro Rossello, che seguirà le attività e i progetti insieme ai referenti dei quattro gruppi di lavoro, suddivisi per ambiti di interesse: Scoprire Villapiana La Rusca – Viro d’Ambrosio, percorsi e iniziative per riscoprire la storia, i luoghi e l’identità del quartiere.

Eventi – Mauro Piccolo e Dario Vezzola, organizzazione di eventi culturali e artistici, in collaborazione con attività e locali del territorio. Scuola – Anna Ivaldi e Caterina Moller, progetti e attività con bambini e ragazzi in sinergia con le scuole. Incontri – Tiziana Messina; book crossing, letture condivise e momenti culturali di comunità.

L’obiettivo del Tavolo è quello di “promuovere la cultura come strumento di partecipazione e coesione sociale, attraverso un percorso condiviso e aperto a tutti coloro che desiderano contribuire”.

“È stato bello vedere così tante persone portare idee, entusiasmo e disponibilità. La cultura è il modo migliore per costruire una comunità viva, solidale e consapevole”, ha dichiarato il coordinatore Mauro Rossello.

