Comitato Villapiana La Rusca: primo incontro del Tavolo della Cultura

Savona. Grande successo per la prima riunione del Tavolo della Cultura del Comitato Cittadino Villapiana La Rusca, che si è svolta venerdì 10 ottobre presso la Casa del Volontariato di via San Lorenzo.

“All’incontro, – hanno fatto sapere gli organizzatori, – hanno partecipato numerosi cittadini, sia in presenza che online, portando idee, proposte e tanta voglia di collaborare per valorizzare il quartiere attraverso iniziative culturali, artistiche e sociali”.

“Durante la serata è emerso un forte spirito di collaborazione e partecipazione, segno della vitalità e del desiderio di molti di contribuire concretamente alla crescita di Villapiana”, hanno proseguito.

Il Tavolo della Cultura sarà coordinato da Mauro Rossello, che seguirà le attività e i progetti insieme ai referenti dei quattro gruppi di lavoro, suddivisi per ambiti di interesse: Scoprire Villapiana La Rusca – Viro d’Ambrosio, percorsi e iniziative per riscoprire la storia, i luoghi e l’identità del quartiere.

Eventi – Mauro Piccolo e Dario Vezzola, organizzazione di eventi culturali e artistici, in collaborazione con attività e locali del territorio. Scuola – Anna Ivaldi e Caterina Moller, progetti e attività con bambini e ragazzi in sinergia con le scuole. Incontri – Tiziana Messina; book crossing, letture condivise e momenti culturali di comunità.

L’obiettivo del Tavolo è quello di “promuovere la cultura come strumento di partecipazione e coesione sociale, attraverso un percorso condiviso e aperto a tutti coloro che desiderano contribuire”.

“È stato bello vedere così tante persone portare idee, entusiasmo e disponibilità. La cultura è il modo migliore per costruire una comunità viva, solidale e consapevole”, ha dichiarato il coordinatore Mauro Rossello.