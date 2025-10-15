Come cambia il settore, come si può crescere e come migliorare l’offerta: il 20 ottobre l’incontro “La nuova frontiera del commercio”

Savona. Ci sono nuove opportunità di credito e crescita, bandi di finanziamento, strumenti digitali e servizi per far crescere le imprese. Confcommercio Savona ha deciso di schierarsi al fianco degli operatori e organizza, per il prossimo lunedì 20 ottobre, un appuntamento volto a spiegare come cambia il settore e come si può crescere, migliorando l’offerta.

L’iniziativa è di Confcommercio Savona e Fida Confcommercio, la Federazione italiana dettaglianti dell’alimentazione, che hanno organizzato una mattinata di lavori, ricca di spunti. L’appuntamento è alle 9.30 nella sede di corso Ricci 14, aula magna (primo piano) per confrontarsi sui vari temi.

Ad aprire i lavori sarà Enrico Schiappapietra, presidente di Confcommercio Savona, ma alla giornata parteciperanno importanti relatori, a partire da Donatella Prampolini, presidente di Fida nazionale e vicepresidente di Confcommercio nazionale, e Mauro Lusetti, presidente Conad Italia e vicepresidente di Confcommercio nazionale, che porteranno a Savona uno sguardo aperto su tutte le realtà italiane.

Interverrà il sindaco di Savona, Marco Russo, l’assessore al commercio e vicesindaco di Savona Elisa Di Padova, mentre a rappresentare la Regione ci sarà l’assessore a Sicurezza, Energia e Area di crisi complessa Paolo Ripamonti.

Nella mattinata verranno affrontati temi di primo piano, oltre che di estrema attualità per i commercianti e i dettaglianti dell’alimentazione, a partire dagli eventi catastrofali. Alluvioni, grandinate e mareggiate rappresentano una nuova emergenza per il settore. Ne parlerà l’assessore Ripamonti, Gianluca Guidi in veste di responsabile pratiche eventi catastrofali Intesa San Paolo, oltre ai tecnici della ditta Bertone Serramenti che si occupano di soluzioni antiallagamento.

Si parlerà poi del Bando Cassa Commercio, lo strumento varato dalla Regione per 19 milioni e 500 mila euro per agevolare l’accesso al credito delle imprese del commercio, dei servizi di ristorazione e alloggio. Un’ottima occasione per accedere al credito e saranno proprio i rappresentanti della Regione a spiegare i termini dell’iniziativa.

I commercialisti Giampaolo Provaggi e Giorgio Rossi spiegheranno come redigere un bilancio efficace per ottenere appunto accesso alle varie linee di finanziamento.

In collaborazione con gli esperti della banca Intesa Sanpaolo e il direttore commerciale Retail di Intesa, Carmelo Romeo, verrà affrontato il tema del transato attraverso il Pos e nuove opportunità di credito per gli esercenti.

La società Grenke, attraverso la responsabile area vendite Lucia Bussi Roncalini farà un focus sul noleggio attrezzature, la nuova frontiera nella gestione delle infrastrutture.

Giuseppe Molinari, vicepresidente di Confcommercio Savona e referente Fida per la provincia: “L’evento nasce per offrire un’occasione di crescita e confronto agli operatori del settore. Ci sono nuove sfide, ma anche esigenze, come le polizze catastrofali, che impongono informazione e conoscenza. Fida e Confcommercio intendono accompagnare tutte le attività in questi passaggi importanti e lo fanno affidandosi a professionisti con una giornata di studio e approfondimento”.

Durante la mattinata, il 20 ottobre, verranno presentati anche i servizi di Confcommercio Savona:

– Fidicomtur: il confidi di Confcommercio, che fornisce consulenza e supporto alle imprese per la partecipazione ai bandi regionali.

– Ascomservizi: lo sportello che offre risposte, soluzioni e consulenza personalizzata alle imprese, affiancandole dalla nascita allo sviluppo dell’attività con attività che vanno dalla gestione buste paga alla contabilità.

– Edi 5.0: lo sportello per l’innovazione digitale che offre consulenze personalizzate, servizi innovativi e soluzioni digitali su misura per le imprese.

– Confcommercio Academy: la casa della formazione di Confcommercio, che si occupa dell’organizzazione di corsi, un progetto innovativo pensato per rendere ancora più efficace e coinvolgente l’offerta formativa destinata a imprese, professionisti e giovani del territorio, per migliorare le competenze e prepararsi ad affrontare con successo le sfide di un mercato in continua evoluzione.

Qui il programma dettagliato dei lavori.