Climber in difficoltà su una parete a picco sul mare: soccorsa e trasportata in elicottero in ospedale

Noli. Intervento dei vigili del fuoco per prestare soccorso a una climber rimasta in difficoltà su una parete a picco sul mare. E’ successo questa mattina intorno alle 12 a Capo Noli.

Sul posto è giunta la squadra dei vigili del fuoco di Finale Ligure, supportata dall’elicottero VF Drago 163 con a bordo personale elisoccorritore, medico e infermiere. Sul posto è intervenuta anche la squadra di supporto con l’autoscala della sede centrale.

Alle operazioni hanno collaborato il soccorso alpino, la Croce Bianca di Noli e la polizia locale, che ha gestito la viabilità sull’Aurelia.

Il climber è stato raggiunto dal personale dei Vigili del Fuoco e dall’equipaggio dell’elicottero, imbarellato e trasferito all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure con l’ausilio dell’elisoccorso.

Considerata la posizione a strapiombo sul mare, ha fornito supporto anche una motovedetta della Guardia Costiera di Savona, a presidio dell’area sottostante la parete.

Al momento non si conoscono le condizioni della climber.