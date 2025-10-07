Cisl Fp Liguria avvia vertenza legale contro l’Asl2 per il riconoscimento dei buoni pasto: “Estrema ratio per vedere rispettati i diritti dei lavoratori”

Savona. “La Cisl Fp Liguria porta l’Asl2 Savonese in Tribunale per rivendicare un diritto fondamentale dei lavoratori: quello al buono pasto”. Ad annunciarlo è lo stesso sindacato.

Dopo “numerosi solleciti rimasti senza risposta”, il sindacato ha deciso di intraprendere un’azione legale “per vedere riconosciuto il principio del riconoscimento di questa indennità a tutto il personale avente diritto, quando lavora nei turni in cui il servizio mensa risulta chiuso”.

Il 19 novembre 2025, presso il Tribunale di Savona, si terrà la prima udienza della causa pilota intentata dalla Cisl Fp Liguria. Analoga iniziativa è stata avviata nei confronti dell’As1 Imperiese, dove l’udienza è già fissata per il 14 marzo 2026 presso il Tribunale di Imperia.

Il ricorso alla Giustizia Ordinaria si è reso necessario come “estrema ratio per vedere rispettati i diritti dei lavoratori. Con questa azione, la Cisl Fp Liguria ribadisce concretamente la propria volontà di garantire tutela, sostegno e dignità a tutti i dipendenti del Servizio Sanitario Regionale”.

In attesa della sentenza della causa promossa in nome e per conto di cinque dipendenti dell’Asl2, la Cisl Fp Liguria invita “tutto il personale interessato a interrompere i termini di prescrizione per poter richiedere, in caso di vittoria, tutti gli arretrati fino a 10 anni. I delegati Cisl Fp sono a disposizione dei lavoratori per fornire assistenza e supporto nella compilazione dei moduli necessari, che verranno inviati via Pec al protocollo aziendale”.

“In caso di esito positivo, la Cisl Fp Liguria si attiverà immediatamente per ottenere il riconoscimento dell’indennità sostitutiva e il pagamento degli arretrati dovuti a tutto il personale”.