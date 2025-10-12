Ciangherotti: “Ad Alassio inaugurano statue dedicate a Pertini, ad Albenga la piazza a lui intitolata non ha neanche la targa”

Albenga. “La città di Alassio e il sindaco Marco Melgrati celebrano Sandro Pertini con un capolavoro dello scultore e fotografo albenganese Flavio Furlan. Ad Albenga, invece, la targa dedicata al presidente più amato dagli italiani è ancora assente”. Così Eraldo Ciangherotti, ex consigliere comunale di Albenga.

“Nel 129^ anniversario della nascita di Sandro Pertini, il presidente della Repubblica più amato dagli italiani, la città di Alassio, guidata dal sindaco Marco Melgrati, ha reso omaggio alla sua memoria inaugurando una splendida statua a grandezza naturale in piazza Partigiani, opera del grande scultore e fotografo albenganese Flavio Furlan – ricorda Ciangherotti – L’opera, di straordinaria forza plastica e realismo, ritrae Pertini in un atteggiamento semplice e familiare, quello che più di ogni altro ha saputo incarnare i valori di libertà, democrazia e giustizia sociale che hanno contraddistinto tutta la sua vita. La statua, collocata in uno dei luoghi simbolo della Resistenza ligure, restituisce ai cittadini e ai visitatori la presenza viva e autentica del Presidente savonese, nato a Stella, che non ha mai smesso di essere vicino al popolo”.

“Un gesto nobile e carico di significato civico, quello compiuto dall’amministrazione Melgrati, che dimostra come l’arte possa essere veicolo di memoria e riconoscenza. Di contro, a Vadino, quartiere di Albenga, la piazza intitolata nel 2009 a Sandro Pertini versa da anni in una situazione di incuria: la targa commemorativa è stata rimossa e mai più ripristinata, lasciando senza identità un luogo che dovrebbe onorare la figura del nostro presidente più amato.

“I residenti hanno più volte protestato esprimendo amarezza e delusione per questa mancanza di attenzione e chiedendo all’amministrazione comunale un gesto semplice ma doveroso: restituire il nome e la dignità alla piazza dedicata a Sandro Pertini. È un contrasto che fa riflettere: da un lato Alassio che celebra, dall’altro Albenga che dimentica. Eppure, come ci ha insegnato Pertini, ‘i giovani non hanno bisogno di prediche, ma di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo’. Rimettere quella targa, oggi, sarebbe un esempio concreto di rispetto e memoria.”

“L’opera di Flavio Furlan, un artista albenganese di talento che onora la nostra città con la sua arte, è un simbolo di orgoglio per tutti noi. Mi auguro che anche Albenga sappia rendere omaggio a Sandro Pertini con la stessa sensibilità e rispetto mostrata dalla città di Alassio e dal suo sindaco Marco Melgrati, restituendo dignità alla piazza che porta il suo nome,” conclude Ciangherotti.