Ceriale, riapertura del molo San Sebastiano per la sosta delle auto

Il sindaco di Ceriale Marinella Fasano e l’assessore alla Viabilità Piercarlo Nervo informano la cittadinanza che, con ordinanza n. 68/2025, è stata disposta la riapertura al transito e alla sosta del Molo San Sebastiano.

A partire da oggi, l’area potrà essere utilizzata per la sosta delle autovetture, offrendo così un importante supporto alla viabilità e alla gestione dei parcheggi nel centro cittadino.

Si tratta di una riapertura temporanea, valida fino all’inizio dei lavori di riqualificazione del Molo, già programmati per i prossimi mesi.

“Chiediamo a tutti i cittadini e ai visitatori la massima collaborazione per un utilizzo corretto dell’area, nel rispetto delle regole e della sicurezza” affermano i due amministratori cerialesi.