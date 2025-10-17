Ceriale, primo Consiglio comunale con la nuova giunta e Giordano all’opposizione

Ceriale. E’ stato convocato per martedì 21 ottobre, alle ore 18.00, il prossimo Consiglio comunale di Ceriale.

Al primo punto dell’ordine del giorno, le comunicazioni del sindaco Marinella Fasano in merito alla composizione della nuova giunta comunale dopo il terremoto politico che ha portato alla rottura con l’ex vice sindaco e assessore Luigi Giordano, ora ai banchi dell’opposizione assieme ai consiglieri Ligustro e Stefanì.

Si preannuncia una seduta consiliare certamente “calda” dopo il cambio nel governo cittadino con l’ingresso dell’ex minoranza e di Piercarlo Nervo nel ruolo di vice sindaco.

All’esame del parlamentino cerialese, infatti, l’esame di alcune pratiche importanti, tra le quali il DUP – Documento Unico di Programmazione -, l’aliquota addizionale Irpef 2026, il Bilancio Consolidato 2024 e la variazione di Bilancio di esercizio 2025-2027.

E il nuovo gruppo di minoranza ha presentato sei interrogazioni, tra cui la situazione della stessa polizia municipale – turnazione e miglioramento organico -, finita nei mesi e nelle settimane scorse al centro delle polemiche (con la revoca della delega allo stesso consigliere Stefanì ora, infatti, all’opposizione).