Promozione

Ceriale, Mambrin: “Contento del pareggio contro un’ottima Albissole. Due settimane di mal di pancia ma siamo stati sereni”

"Venivamo da due prestazioni non del tutto deludenti, ci mancava il gol che finalmente è tornato. Ripartiamo con nuova linfa"

Ceriale. Ai biancoblà serviva tornare a fare risultato dopo due settimane dimal di pancia, come ha definito lo stesso Mambrin ai microfoni del club.

Un punto contro l’Albissole, tra le formazioni più in forma del campionato, con il ritorno al gol che stava mancando da due giornate.

Ora il Ceriale punta a risollevarsi in classifica per continuare la propria strada in una Promozione particolarmente equilibrita: la prossima tappa dei cerialesi sarà al “Ruffinengo” per affrontare il Legino.

