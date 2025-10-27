Ceriale, l’intelligenza artificiale protagonista della rassegna “Parole in Movimento”

Nuovo appuntamento con la rassegna “Parole in Movimento” a Ceriale organizzata dalla Pro Loco, in collaborazione con UniTre Ceriale. “DalIe reti neurali all’Intelligenza Artificiale”, una breve (ma intensa) storia dell’AI fino ad oggi e su i suoi possibili sviluppi futuri.

L’incontro si terrà giovedì 30 ottobre, presso la Sala Riflessi di lungomare A. Diaz, con inizio alle ore 16,30

L’Intelligenza Artificiale sta entrando a poco a poco quasi in ogni aspetto della nostra vita quotidiana e noi, i non addetti ai lavori, rispetto a questa “cosa” misteriosa, reagiamo nei modi più disparati: con curiosità, con entusiasmo, qualche volta con diffidenza e una sottile inquietudine. Ma cosa è esattamente l’A.I.? Come fanno i moderni Sistemi di Intelligenza Artificiale – come ChatGPT – a generare testi, rispondere a domande e perfino dialogare con noi? Che cosa

significa davvero “apprendere dai dati”?

“In questo incontro, aperto a tutti e senza bisogno di conoscenze tecniche, scopriremo il viaggio dell’AI: dalle prime semplici reti neurali fino agli strumenti più avanzati che oggi accelerano la ricerca scientifica, la creatività e

l’innovazione tecnologica” affermano dalla Pro Loco.

“Con l’Ing. Rivieccio, Senior Platform Solution Architect presso Rulex sarà un’occasione per esplorare, con esempi concreti e un linguaggio chiaro, le potenzialità e i limiti dell’Intelligenza Artificiale, e riflettere insieme sulle sfide –

culturali, etiche e sociali – che ci attendono”