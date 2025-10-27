  • News24
Riflessioni

Ceriale, l’intelligenza artificiale protagonista della rassegna “Parole in Movimento”

Il secondo appuntamento dell'iniziativa organizzata dalla Pro Loco, in collaborazione con UniTre Ceriale

intelligenza artificiale

Nuovo appuntamento con la rassegna “Parole in Movimento” a Ceriale organizzata dalla Pro Loco, in collaborazione con UniTre Ceriale. “DalIe reti neurali all’Intelligenza Artificiale”, una breve (ma intensa) storia dell’AI fino ad oggi e su i suoi possibili sviluppi futuri.

L’incontro si terrà giovedì 30 ottobre, presso la Sala Riflessi di lungomare A. Diaz, con inizio alle ore 16,30

L’Intelligenza Artificiale sta entrando a poco a poco quasi in ogni aspetto della nostra vita quotidiana e noi, i non addetti ai lavori, rispetto a questa “cosa” misteriosa, reagiamo nei modi più disparati: con curiosità, con entusiasmo, qualche volta con diffidenza e una sottile inquietudine. Ma cosa è esattamente l’A.I.? Come fanno i moderni Sistemi di Intelligenza Artificiale – come ChatGPT – a generare testi, rispondere a domande e perfino dialogare con noi? Che cosa
significa davvero “apprendere dai dati”?

“In questo incontro, aperto a tutti e senza bisogno di conoscenze tecniche, scopriremo il viaggio dell’AI: dalle prime semplici reti neurali fino agli strumenti più avanzati che oggi accelerano la ricerca scientifica, la creatività e
l’innovazione tecnologica” affermano dalla Pro Loco.

“Con l’Ing. Rivieccio, Senior Platform Solution Architect presso Rulex sarà un’occasione per esplorare, con esempi concreti e un linguaggio chiaro, le potenzialità e i limiti dell’Intelligenza Artificiale, e riflettere insieme sulle sfide –
culturali, etiche e sociali – che ci attendono”

