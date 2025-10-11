Ceriale, il consigliere Mazzone: “La nostra scelta è per il bene del paese, non per interessi personali”

Ceriale. Il consigliere comunale di minoranza Antonello Mazzone interviene per chiarire la posizione del gruppo “Ceriale Sì” in merito al rimpasto voluto dal sindaco Fasano.

“Il nostro obiettivo – spiega – era ed è quello di collaborare in modo costruttivo, non di condizionare o mettere in difficoltà la maggioranza. L’idea di un aiuto esterno finalizzato a esercitare pressioni o minacce politiche non rappresenta lo spirito con cui il gruppo ha sempre operato”.

Prosegue Mazzone, sottolineando come la lista “Ceriale Sì” abbia fin dall’inizio scelto di agire nell’interesse del paese, che da tempo attende decisioni amministrative più incisive e tempestive. “Abbiamo cercato di offrire un contributo concreto – aggiunge – per evitare il rischio di un commissariamento che avrebbe solo rallentato ulteriormente i tempi e bloccato scelte importanti per la città”.

Il consigliere, ricordando che il suo impegno “è sempre stato rivolto al bene comune e non a logiche di potere personale”, spiega: “In questa fase ho dato la mia disponibilità anche solo come consigliere, senza ambizioni di ruolo, perché credo che il nostro compito sia quello di garantire stabilità e risultati visibili per la collettività, non di inseguire spazi politici individuali”.

“Ribadendo la convinzione della scelta di entrare in maggioranza insieme ai consiglieri Fabrizio Dani, Piercarlo Nervo ed Eugenio Maineri”, Mazzone conclude: “Una decisione che ritengo corretta perché finalizzata a raggiungere obiettivi amministrativi che riguardano l’intera comunità di Ceriale, e non solo pochi interessati. Le difficoltà non mancano, ma questo ci stimola a lavorare con ancora maggiore determinazione per il bene del paese”.