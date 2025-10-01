Ceriale, ecco la nuova giunta comunale: Piercarlo Nervo è il nuovo vicesindaco

A Ceriale, il sindaco Marinella Fasano ha annunciato la nuova giunta comunale, dopo aver scelto di azzerare tutte le deleghe a seguito della crisi politica che si è aperta tra l’ormai ex vice sindaco Luigi Giordano e il gruppo di maggioranza.

La novità è che l’ex minoranza entra nella squadra di governo cittadino, con un rimpasto e un nuovo assetto delle deleghe.

Piercarlo Nervo diventa vicesindaco con Bilancio e Ambiente; Eugenio Maineri riceve Polizia locale e Lavori pubblici; Barbara De Stefano resta ai Servizi sociali; Daniele Gaglioti allo Sport, mentre Gianbenedetto Calcagno viene nominato presidente del Consiglio comunale, con delega alle Manifestazioni.

Incarichi sono stati affidati anche ai consiglieri Antonello Mazzone e Fabrizio Dani, che facevano parte del gruppo di opposizione consiliare.

Lo scontro, inoltre, potrebbe presentare uno scenario davvero inedito che vede il solo Giordano in minoranza, in quanto il primo cittadino cerialese sta tentando di tenere in maggioranza anche i consiglieri Marcello Stefanì e Nadia Ligustro.

“Abbiamo affrontato un momento difficile e delicato – afferma il sindaco Marinella Fasano -. Fermo restando l’azione amministrativa svolta da Giordano, era impossibile andare avanti ed è stato necessario un atto di rottura per salvaguardare l’aministrazione comunale”

“Ora, dobbiamo andare avanti e proseguire i progetti in itinere” conclude.