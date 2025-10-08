Ceriale e nuova giunta comunale, il sindaco Marinella Fasano: “Necessario evitare il commissariamento”

Ceriale. “Come ormai noto, all’interno della maggioranza si erano venuti a creare dei forti dissapori, alla base dei quali c’era una forte incomprensione, e su otto consiglieri di maggioranza ben cinque, come testimoniato dalle dichiarazioni fatte in Consiglio comunale, non erano più disposti a collaborare con il vice sindaco Giordano, al quale imputavano di non averli mai fatti partecipi di scelte importanti e di non averli mai coinvolti totalmente nella gestione del paese, visto che agiva in maniera troppo individualistica”.

Queste le parole del sindaco Marinella Fasano sul nuovo assetto della giunta comunale dopo la rottura politica con l’ormai ex vice sindaco e assessore Luigi Giordano.

“Personalmente ho cercato in tutti i modi di sanare questa situazione, ma francamente mi sono resa conto che non c’erano più i presupposti necessari, ovvero quelli di rispetto e fiducia reciproca. A quel punto le strade percorribili erano solamente due: la prima avrebbe portato verso le dimissioni e quindi al commissariamento del paese; la seconda era quella di cercare collaborazione dalla minoranza per avere un loro sostegno” spiega ancora il primo cittadino cerialese.

“Quindi, ho cercato di analizzare le conseguenze dell’eventuale scelta che avrei deciso di intraprendere e ho considerato che l’arrivo di un commissario avrebbe bloccato la realizzazione di opere già in parte avviate, come per l’area T1, l’intervento sulle ex scuole e tutte quelle opere per le quali era necessaria una scelta politica, tra le quali anche la messa al bando delle spiagge, tenuto conto che il commissario può occuparsi solo di ordinaria amministrazione”.

“Come conseguenza il paese avrebbe vissuto uno stallo di circa un anno e personalmente ho ritenuto che il commissariamento rappresentasse un danno per Ceriale”.

E ancora: “Mi rimaneva solo una possibilità: aprire alla minoranza. E così in accordo con i cinque consiglieri di maggioranza, è avvenuto un confronto con il gruppo dei consiglieri di opposizione sui punti programmatici e, avendo trovato una linea comune, abbiamo creato una nuova maggioranza per continuare il mandato amministrativo”.

“Non nego che sia stato un percorso doloroso, ma ritengo che sia stato necessario e mi auguro che per il bene del paese tutti i consiglieri possano dare il loro contributo, dimostrando di possedere la giusta dose di senso civico e di avere veramente a cuore le sorti del nostro paese” conclude il sindaco di Ceriale.

La lettera aperta di Fabrizio Marabello (Movimento Indipendenza) al sindaco Fasano

Cara Marinella, in merito alla Tua decisione di coinvolgere la minoranza consiliare nel governo della nostra amata cittadina, credo che non potevi fare scelta migliore. Le ragioni le hai espresse ampiamente e non sto qui a ripeterle. Sei stata lungimirante e hai dimostrato, insieme ai Consiglieri comunali chi ti hanno seguito, senso di responsabilità politica. Altrettanto bene hanno fatto gli amici consiglieri del gruppo Uniti per Ceriale ad accettare questa sfida nell’esclusivo interesse della comunità cerialese. Sai benissimo che non ho mai risparmiato critiche sul piano politico sia a Te che ai componenti della Giunta precedente usando anche toni accesi e comunque mai a livello personale. Ora è giusto “dare a Cesare quel che è di Cesare”. Pertanto auguro a Te, ai membri della Giunta e alla nuova maggioranza consiliare buon lavoro e se hai bisogno del mio modesto contributo per il bene di Ceriale, sarò lieto di concederlo.