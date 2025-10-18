Ceriale celebra l’ingresso di don Fabio Ragusa, nuovo parroco di Peagna

Ceriale ha celebrato l’ingresso ufficiale di Don Fabio Ragusa, 54 anni, come nuovo parroco di San Giovanni Battista a Peagna.

Oggi, sabato 18 ottobre, il vescovo della diocesi di Albenga-Imperia Guglielmo Borghetti ha presieduto la Santa Messa presso il Santuario della frazione cerialese, in occasione dell’insediamento del sacerdote.

L’annuncio era stato dato questa estate dalla Cancelleria vescovile, nell’ambito delle nuove nomine e trasferimenti all’interno della diocesi di Albenga-Imperia.

La cerimonia religiosa ha visto la partecipazione del sindaco di Ceriale Marinella Fasano, del comandante dei carabinieri della stazione locale Massimiliano Stella e di altre autorità civili cittadine, che hanno voluto salutare l’arrivo di don Fabio Ragusa, accolto con calore dall’intera comunità parrocchiale e dai fedeli.

Al termine della celebrazione eucaristica e delle funzioni di rito, il sacerdote ha preso possesso del suo ufficio di parroco di Peagna.